上周開畫的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),以超高質高清3D畫面作賣點,不過近日有報道指,日本某部份戲院播放電影時出現故障,原因是《阿凡達:水之道》的規格太高,不符合投映機的設定,院方須向受影響的觀眾退票,未知是否因此影響票房,被同期上映的《男兒當入樽》劇場版電影《The First Slam Dunk》擊敗。

日本部份戲院的投映技術未能支援《阿凡達:水之道》的規格。(劇照)

據悉,《阿凡達:水之道》分為48fps 的2D與3D版本,以及傳統的24fps版本,其中48fps版以高影格率來展現動作場面,對話和較慢的場景則會降到 24fps。這種變換式放映,需要新技術或升級本身的投影機來支援,但日本的United Cinemas、東寶(Toho)及Tokyu等院線都接二連三出現問題,似乎未有為上映《阿凡達:水之道》做足準備。