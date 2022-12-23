郭思與張敬軒拍賀歲片 被蜜蜂針被剪爛裙解圍

有「廣告女神」之稱藝人郭思（Suey）最近密密接job，除了跟多個品牌合作、出席活動、早前又演出音樂劇及與張敬軒、王菀之、魏浚生等齊齊拍攝賀歲片《超神經械劫案下》，早前她又為「SEN u LOVE慈善音樂會」擔任嘉賓，跟一眾小朋友大唱聖誕歌及玩遊戲。

接job接到手軟，問到是否豬籠入水，Suey謙稱：「冇豬龍入水咁誇張，但應付到自己基本生活。而家多咗工作其實都好開心，好感恩客人選擇我同佢哋一齊去合作。」活動上，Suey跟小朋友又唱歌又玩遊戲，氹得他們十分高興，令現場氣氛十分熱鬧，原來她事前做足功課，「我諗得最多係點樣同小朋友可以connect到，因為同小朋友互動、或者同佢哋一齊唱歌，其實更重要係令佢哋投入返喺首歌裏面或者氣氛當中，所以我就會將唱歌呢件事諗得再單純啲，同埋係以小朋友為先。」

她又提到除了早前拍攝電影《超神經械劫案下》時，發生不少難忘事，印象最深是人生第一次被蜜蜂針，「準備埋位嗰一刻，隻蜜蜂捐咗入條裙裏面，連續好快速咁針咗我三下，最後啲工作人員衝晒埋嚟解救，剪爛咗我條裙，先至可以救到我。加上我化咗一個好恐怖嘅妝，但我喺度喊，啲鼻涕滴到我諗有兩米咁長，隻蜜鋒又針我個膊頭，我隻手又郁唔到，好尷尬，最後我一路喊一路講：『唔好意思呀，可唔可以幫我抹鼻涕？跌出嚟啦。』成件事係好搞笑。」