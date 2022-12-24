「Netflix寄生族」將於明年絕種？　為谷用戶三大辣招設認證制度

全球最大型串流平台Netflix，用戶遍及世界各地，截至2022年9月共有超過2.22億帳戶，相比緊隨其後的亞馬遜串流平台多達2200萬帳戶量。然而在Disney+及HBO Max等平台日漸普及，並爭相推出吸引力極高的獨家電影及電視劇作品，搶佔市場佔有率的情況下，有外媒報道Netflix將會推出三大辣招，趕絕「Netflix寄生族」分享用戶泛濫的情況，以圖短時間內增加串流平台的用台額，繼續領先一眾同業。

Netflix現時雖然為全球最大及用戶量最多的串流平台，然而仍然面對「Netflix寄生族」泛濫的情況。（Getty Images）

辣招一︰增設平價版訂閱用戶

據《華爾街日報》報道，Netflix希望設法於2023年令「寄生族」絕種，因此將會按階段推出三大辣招。辣招之一，增設平價版訂閱用戶。用戶能夠以較低廉價錢訂閱串流平台，但將需要在播放點選影片前，收看平台分發的廣告，形式與現時影片網站YouTube的免費帳戶類近。

Netflix現時在拉丁美洲率先推出平價版用戶，在影片播放前設有廣告，做法與免費版的Youtube相近，試行辣招。（Getty Images）

而辣招一已經於本年11月在拉丁美洲一帶國家試行，收費為每月6.99美元（約港幣54.5元），但試行中，有大量用戶表示平價版帳戶無法收看最當紅流行的作品，如《星期三》（Wednesday）、《性愛自修室》（Sex Education）及《睡魔》（The Sandman）等，因而遭到大量用戶投訴。

Netflix串流平台近日推出人氣劇集《星期三》，但拉丁美洲試行的平價版用戶卻無法收看，令平台收到大量設訴。（Getty Images）

辣招二︰推認證機制趕絕「寄生族」

辣招二，Netflix將會推出認證機制，強迫主用戶以外的「寄生族」，在主用戶住所外的設備登錄時，需要使用認證密碼，而密碼只有效15分鐘。此方法令「寄生族」的登入過程複雜化，有助大減分享用戶的現況。

Netflix的辣招二為認證功能，在主用戶住所外的用戶登入時，需要透過驗證碼登入。（Getty Images）

辣招三︰縮減分享用戶

而辣招三，則在辣招二的認證機制基礎下產生。如果用戶不希望通過複雜的登入程序，就需要同意縮減分享用戶的數量，由目前的三個減至兩個，此方法有助保障未成年用戶在未能使用信用卡等支付方法，或並非財務獨立的情況下，仍然能夠使用Netflix串流服務。

Netflix的辣招三，在縮減次用戶的情況下，仍然有效保障未成年觀眾收看的機會。（Getty Images）

相信在Netflix三大辣招齊下的情況中，或許會因此減少「寄生族」肆虐的情況，但Netflix「寄生族」用戶是否能夠適應平台設定的複雜情序，以致決定在無法繼續「寄生」後開設個人用戶，仍然是未知之數，然而從首先體驗辣招的拉丁美洲用戶反應，便可見一斑。