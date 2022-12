細數2022年十大電影人物　湯告魯斯花甲之年搵命搏再爆紅

2022年仲有幾日就過去,隨著新冠肺炎疫情降溫,電影業終於迎來復甦,以香港來說,荷里活電影與港產片今年同樣強勢,尤其是本土作品,《明日戰記》、《飯戲攻心》與《正義迴廊》造就了近十年港產片最強勁的小陽春;超級英雄電影氣勢回落,一部等足三十幾年才面世的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)一個打十個,仲做埋年度票房冠軍。

今年電影業百花齊放,幾位關鍵人物實在居功至偉,以下為大家細數2022年七大電影人物,大家第一位想起的是誰呢?



古天樂

相信9成9香港觀眾都會認同,2022年港產片大翻身,當真多得古天樂,幾部最賣座的電影《明日戰記》、《飯戲攻心》及《闔家辣》,都由他旗下的天下一電影參與製作,其中《明日戰記》與《飯戲攻心》更先後打破香港華語片最高票房紀錄。當然不得不提為《正義迴廊》提供了100萬資金的「K先生」,雖然監製翁子光沒有直接承認,但坊間都一致認為古天樂又又又打救了一部出色的香港電影。

湯告魯斯

荷里活電影年度代表是這位,相信大家都無異議,今年「奔六」的湯告魯斯(Tom Cruise)稱得上是演員教科書,先不談他演技是否出色,入行40年來,身形與外貌從未走樣,轉型當動作片演員後,致力向觀眾呈現最真實特技場面,這種精神在《壯志凌雲:獨行俠》更發揮到極致,來到花甲之年亦能迎來第N個事業高峰,相信湯告魯斯人生僅餘的遺憾,就是欠了一個奧斯卡影帝獎座。

楊紫瓊

由商業大片到獨立電影,今年楊紫瓊在兩個範疇都游刃有餘,一部《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)讓她拿下多個影評人協會的影后寶座,更獲提名金球獎最佳女主角,並好大機會問鼎奧斯卡影響。踏入60歲的楊紫瓊,對演藝事業依然充滿熱情,在《奇》片的演出讓觀眾看到她前有未有的一面,由港產片動作女星進化成今時今日的世界級演員。

韋史密夫

大家未必記得韋史密夫(Will Smith)今年憑哪一部戲奪得首個奧斯卡影帝寶座(其實係《王者世家》),但相信十年後都仲記得他衝上頒獎台摑了基斯洛克(Chris Rock)一巴,這一摑不單打走了影帝光環,亦賠上了事業與名聲,護妻心切的深情,似乎得不同觀眾同情。

MIRROR

MIRROR有幾紅都不用多講,今年有4部電影由鏡仔擔任主角,當中包括《闔家辣》、《金媽有咗第二個》、《忽然心動》及《過時·過節》,除了《忽》片,另外三部都收過千萬,前兩部加埋票房突破7000萬,聽聞有粉絲睇足80次支持偶像,鏡仔與票房已成近乎必然的對等關係。

張家輝

唔使講咁多,「我就係天幕,天幕就係我」。

麥沛東

都係唔使講咁多,「屈我啦,屈我啦,我冇問題㗎」。