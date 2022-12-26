細數2022年十大電影人物　湯告魯斯花甲之年搵命搏再爆紅

2022年仲有幾日就過去，隨著新冠肺炎疫情降溫，電影業終於迎來復甦，以香港來說，荷里活電影與港產片今年同樣強勢，尤其是本土作品，《明日戰記》、《飯戲攻心》與《正義迴廊》造就了近十年港產片最強勁的小陽春；超級英雄電影氣勢回落，一部等足三十幾年才面世的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）一個打十個，仲做埋年度票房冠軍。

今年電影業百花齊放，幾位關鍵人物實在居功至偉，以下為大家細數2022年七大電影人物，大家第一位想起的是誰呢？



古天樂

相信9成9香港觀眾都會認同，2022年港產片大翻身，當真多得古天樂，幾部最賣座的電影《明日戰記》、《飯戲攻心》及《闔家辣》，都由他旗下的天下一電影參與製作，其中《明日戰記》與《飯戲攻心》更先後打破香港華語片最高票房紀錄。當然不得不提為《正義迴廊》提供了100萬資金的「K先生」，雖然監製翁子光沒有直接承認，但坊間都一致認為古天樂又又又打救了一部出色的香港電影。

湯告魯斯

荷里活電影年度代表是這位，相信大家都無異議，今年「奔六」的湯告魯斯（Tom Cruise）稱得上是演員教科書，先不談他演技是否出色，入行40年來，身形與外貌從未走樣，轉型當動作片演員後，致力向觀眾呈現最真實特技場面，這種精神在《壯志凌雲：獨行俠》更發揮到極致，來到花甲之年亦能迎來第N個事業高峰，相信湯告魯斯人生僅餘的遺憾，就是欠了一個奧斯卡影帝獎座。

楊紫瓊

由商業大片到獨立電影，今年楊紫瓊在兩個範疇都游刃有餘，一部《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）讓她拿下多個影評人協會的影后寶座，更獲提名金球獎最佳女主角，並好大機會問鼎奧斯卡影響。踏入60歲的楊紫瓊，對演藝事業依然充滿熱情，在《奇》片的演出讓觀眾看到她前有未有的一面，由港產片動作女星進化成今時今日的世界級演員。

韋史密夫

大家未必記得韋史密夫（Will Smith）今年憑哪一部戲奪得首個奧斯卡影帝寶座（其實係《王者世家》），但相信十年後都仲記得他衝上頒獎台摑了基斯洛克（Chris Rock）一巴，這一摑不單打走了影帝光環，亦賠上了事業與名聲，護妻心切的深情，似乎得不同觀眾同情。

MIRROR

MIRROR有幾紅都不用多講，今年有4部電影由鏡仔擔任主角，當中包括《闔家辣》、《金媽有咗第二個》、《忽然心動》及《過時·過節》，除了《忽》片，另外三部都收過千萬，前兩部加埋票房突破7000萬，聽聞有粉絲睇足80次支持偶像，鏡仔與票房已成近乎必然的對等關係。

張家輝

唔使講咁多，「我就係天幕，天幕就係我」。

麥沛東

都係唔使講咁多，「屈我啦，屈我啦，我冇問題㗎」。