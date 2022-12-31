毒舌大狀︱請全港市民搭摩天輪　黃子華︰票房好可以請大家搭潛艇

2023年賀歲電影《毒舌大狀》，今日（31日）於中環海濱摩天輪舉行宣傳活動，在全年最後一日「請全港市民免費乘搭香港摩天輪」，提前為電影造勢。導演吳煒倫攜同黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、阿Dee何啟華、栢天男、楊偲泳一眾主演出席，陣容鼎盛。

《毒舌大狀》一眾演員出席宣傳活動，由導演吳煒倫及男主演黃子華為電影打響銅鑼。（葉志明 攝）

《毒舌大狀》一眾演員到中環海濱摩天輪出席「請全港市民免費乘搭香港摩天輪」宣傳活動。（葉志明 攝）

對於今年《飯戲攻心》票房高企大收$7,600萬（上映中），黃子華於活動上受訪時表示沒有壓力：「票房有沒有機會破到《飯戲攻心》？我對《毒舌大狀》的票房抱樂觀而審慎的態度。」而《飯戲攻心》於票房邁向7500萬時請觀眾免費乘搭巴士，黃子華笑指：「（《毒舌大狀》）如果票房好，老闆好捨得，可以請大家搭潛艇，坐直升機再降落在潛艇上也沒問題！」

黃子華在宣傳活動上接受訪問，表示對《毒舌大狀》票房甚具信心。（葉志明 攝）

《毒舌大狀》另一位主演阿Dee何啟華在訪問中則表示能夠安排謝票：「當然！一定會！雖然我自己的時間自己也掌握不到，但公司會安排！」而同演的栢天男則補充指：「新年謝票活動會盡力出席，其實電影公司已經安排了好多場！」

《毒舌大狀》的「男子組」演員在訪問時，栢天男（左一）表示電影公司已安排大量謝票活動。（葉志明 攝）

對於票房分階段達標，一眾幕前會發放甚麼福利給入場支持的觀眾，黃子華笑指：「一定有好多福利，會交給隔籬一群美女負責！」又大開謝君豪的玩笑：「或者開一間謝君豪演技學校都可以！」而向來玩得的阿Dee則表示：「或者可以跳段舞送給大家！」

黃子華在《毒舌大狀》宣傳活動上，對現場粉絲大派心心。（葉志明 攝）

《飯戲攻心》的主演鄧麗欣開了「泳照福利」的先例，阿Dee則笑指：「泳衣相？又未試過喎！不過好多人找我扮女人，可能也有機會。」而身型結實健碩的栢天男則表示：「如果要騷肌的話，可能要再練大隻一點！」