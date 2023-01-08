超神經械劫案下.專訪｜魏浚笙拍戲騷肌遇勁敵︰覺得自己有幾渺小

洪嘉豪（Kaho）、魏浚笙（Jeffrey）及楊天宇（Angus）首次於賀歲片《超神經械劫案下》合作，雖然三人過往的工作領域各有不同，但或者因為都係「Kai」底，所以一拍即合。洪嘉豪近年獲「院長」稱號，他笑言導演找他飾演保安啫喱一角，相信都係見到他近年澈底將自己的形象崩壞，而他亦毫不介意為藝術而犧牲（除褲）：「我係直接畀人睇到最差一面，等人哋接受之後，做所有嘢只會更好。不過其實我唔知要除褲，係去到片場先知，當日又冇同事跟，我又唔知同邊個講，焗做，真係冇辦法，如果唔除套戲就無㗎啦。」有幸目睹Kaho第一次脫嘅Angus回想當日的埸面：「我係對正佢小腿啲腳毛位，阿正見到係直情留晒口水，唔知係角色需要定本身係咁。」

《超神經械劫案下》改編自韓國電影《我們全村都不是人》，電影在台灣亦被改編成《詭扯》，Jeffrey在開拍前有觀看《詭扯》，但他應該成品不太相似，《超神經》比較有香港特色。

Jeffrey近年密密操肌肉，去年在劇集《I SWIM》放題式騷肌令不少觀眾心心眼，但今次他遇上有「肌肉男神」之稱嘅楊天宇，都話要企埋一邊：「我呢啲係業餘，見完呢啲世界級，就知自己有幾渺小，佢真係完美。」楊天宇接著說: 一開始見到導演時，佢問我可唔可以操到《變形俠醫》咁大隻，我話要打針先得，只能夠盡操，因為平時我少做帶氧運動，後來上網參考好多方法，又真係成功減到脂。」楊天宇其實在戲中雖然只係一位村民，但他的戲服卻能盡情騷肌。

Kaho話拍攝時唔敢爆肚：「原來有啲我哋以為好唔重要嘅字眼，其實編劇寫落去有原因 ，咁都要尊重返創作，除非導演話呢段自己諗。」

談及戲中另一位男主角張敬軒，雖然對方已是前輩級，但Jeffrey就話二人有兄弟的感覺，楊天宇同洪嘉豪聞言後即指他應該是娛圈中唯一一位夠膽「串」軒公的後輩，Jeffrey反駁：「佢真係好好，雖然我身為反輩要尊重前輩，但佢唔同，係有種bro嘅感覺，同佢開玩笑可以開到好大，佢都應該感恩有呢班人陪佢，同埋朋友就係咁互動，如果一兩句就嬲都唔係friend啦。」洪嘉豪與軒公相識多年，由歌壇到影壇，呢位前輩一樣係值得被尊重：「佢係一個人照顧晒所有人，同埋佢好著重故事，有啲細節位佢都捉得好緊。有啲地方可能我哋已經覺得唔錯，但佢會覺得可以更好，同埋今次我係深深體會做歌手冇演員咁辛苦，長時間工作加上可能會受傷，雖然係咁辛苦，但完全冇聽到講過一句，真係好專業。」楊天宇透露有日他不慎觸及舊患，軒公了解過後，半小時後向他送上活絡油及止痛丸，亦有演員拍攝時把聲沙晒，但軒公依然可在深山中變出清音丸，令他十分佩服這位前輩的細心。

Jeffrey出名「中二病」，但楊天宇卻感謝對方喚醒自己陽光的一面。

Venue: PHENOMENON WINE·DINE

Hair: holam Chong（Jeffrey）、Haysses Ip @ HAiR（Kaho）、Leonardo 3 Hair Corner@Ritz Lam（Angus）

Make up: Amy Lee（Jeffrey）、Circle Chong （Kaho）、Atelier G Limited@Gabbie（Angus）

Outfit : @Berluti（Angus）、Harvey Nichols @harveynicholsmen #HarveyNichols #HNOnline @truereligion（Kaho）

Photo：葉志明