金球獎2022︱關繼威大熱奪男配　哽咽感謝史匹堡︰給我第一次機會

第80屆金球獎頒獎典禮於香港時間（11/1）上午9點舉行，開場第一個獎項便頒發電影男配角，結果由《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）的關繼威大熱勝出。關繼威上台後表示自己非常開心及感謝，「我永遠記得誰給我第一次機會，史提芬史匹堡（Steven Allan Spielberg）謝謝！」

關繼威在台上表現激動，感觸落淚。（視覺中國）

電影《奇異女俠玩救宇宙》於今屆金球獎提名「最佳歌舞/喜劇電影」「最佳導演」「最佳歌舞/喜劇女主角」等六項大獎，除了楊紫瓊首度入圍外，在電影中與楊紫瓊飾演「夫妻檔」的關繼威（Ke Huy Quan），亦首度提名「最佳男配角」獎，與畢彼特（Brad Pitt）、艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）等影帝級演員同場角逐。

楊紫瓊與關繼威分別憑《奇異女俠玩救宇宙》提名「最佳歌舞/喜劇女主角」及「最佳男配角」獎。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

《奇異女俠玩救宇宙》於今屆金球獎共提名六項大獎。（《奇異女俠玩救宇宙》電影海報）

《奇異女俠玩救宇宙》是一部罕有地以華裔美國移民家庭主軸的電影，由楊紫瓊、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、吳漢章（James Hong）、關繼威及Stephanie Hsu主演。故事講述移民美國的華裔家庭，在面對家庭經營的生意陷入財務問題時，吳漢章飾演的祖父突然到美國旅居；楊紫瓊與關繼威飾演的夫婦出現婚變危機；Stephanie Hsu飾演的女兒公開出櫃等一連串事件衍生的糾紛。家庭各成員在拯救平行宇宙、挽救蒼生的同時，需要拆解世代之間所面對的困局。

《奇異女俠玩救宇宙》罕有地以華裔美國移民家庭主軸。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

楊紫瓊一家在電影中面對家庭經營的生意陷入財務問題。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

楊紫瓊為首的一家由關繼威、吳漢章與Stephanie Hsu組成。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

觀眾或許在電影中對關繼威的面孔感到陌生，然而一定對「童年版」關繼威的印象非常深刻，關繼威年約10歲時以童星身份出道，出道作品為史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的《奪寶奇兵》系列第二部曲《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom），在電影中飾演冒險家Doctor Jones的小副手Short Round，與夏里遜福（Harrison Ford）有不少對手戲。

《魔域奇兵》主演夏里遜福（Harrison Ford，左上）及關繼威（下）。（imdb）

關繼威在《魔域奇兵》以童星身份出道。（《魔域奇兵》電影海報）

關繼威在《魔域奇兵》中的演出主角印第安納鍾斯的小助手，與夏里遜福的互動十分逗趣。（imdb）

緃使關繼威熱愛演出，但作為一位在荷里活發展的亞裔演員，熱情卻不足以令他得到演出機會。關繼威在21世紀首20年裡並未有繼續幕前演出，於是在鏡頭後工作了許多年。他在訪問中曾表示，直至2018年《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的上映，令他決定重返幕前的演出，尋回他的經理人，然後在兩星期後，便得到《奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

關繼威曾表示因為楊紫瓊在《我的超豪男友》的演出，令他希望回歸幕前。（imdb）

另一個讓關繼威參演《奇異女俠玩救宇宙》的原因，就是《我的超豪男友》的其中一位主演——楊紫瓊。關繼威曾經在接受《香港01》專訪時表示：「與吳漢章、楊紫瓊及珍美李寇蒂斯合作是一個超乎想像的經驗，而且極具啟發性。猶其是楊紫瓊，她對演藝與電影製作的熱情，在投入這個行業數十年仍然一樣熾熱，是我拍攝這部電影的一大原因。因為我過去20年也沒有出現在鏡頭前，但因為這部電影、與這班演員合作，令我夢想成真。」而今屆金球獎中，能夠與楊紫瓊雙雙榮獲提名，相信對關繼威而言是演藝事業的里程碑，亦重啟了他的電影夢想。

接受《香港01》專訪期間，關繼威透露能夠與楊紫瓊合作是他出山的重要原因。（《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照）

《奇異女俠玩救宇宙》裡的關繼威。（電影劇照）