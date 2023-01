金球獎2022︱關繼威大熱奪男配　哽咽感謝史匹堡︰給我第一次機會

第80屆金球獎頒獎典禮於香港時間(11/1)上午9點舉行,開場第一個獎項便頒發電影男配角,結果由《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的關繼威大熱勝出。關繼威上台後表示自己非常開心及感謝,「我永遠記得誰給我第一次機會,史提芬史匹堡(Steven Allan Spielberg)謝謝!」

關繼威在台上表現激動,感觸落淚。(視覺中國)

電影《奇異女俠玩救宇宙》於今屆金球獎提名「最佳歌舞/喜劇電影」「最佳導演」「最佳歌舞/喜劇女主角」等六項大獎,除了楊紫瓊首度入圍外,在電影中與楊紫瓊飾演「夫妻檔」的關繼威(Ke Huy Quan),亦首度提名「最佳男配角」獎,與畢彼特(Brad Pitt)、艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)等影帝級演員同場角逐。

楊紫瓊與關繼威分別憑《奇異女俠玩救宇宙》提名「最佳歌舞/喜劇女主角」及「最佳男配角」獎。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

《奇異女俠玩救宇宙》於今屆金球獎共提名六項大獎。(《奇異女俠玩救宇宙》電影海報)

《奇異女俠玩救宇宙》是一部罕有地以華裔美國移民家庭主軸的電影,由楊紫瓊、珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、吳漢章(James Hong)、關繼威及Stephanie Hsu主演。故事講述移民美國的華裔家庭,在面對家庭經營的生意陷入財務問題時,吳漢章飾演的祖父突然到美國旅居;楊紫瓊與關繼威飾演的夫婦出現婚變危機;Stephanie Hsu飾演的女兒公開出櫃等一連串事件衍生的糾紛。家庭各成員在拯救平行宇宙、挽救蒼生的同時,需要拆解世代之間所面對的困局。

《奇異女俠玩救宇宙》罕有地以華裔美國移民家庭主軸。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

楊紫瓊一家在電影中面對家庭經營的生意陷入財務問題。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

楊紫瓊為首的一家由關繼威、吳漢章與Stephanie Hsu組成。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

觀眾或許在電影中對關繼威的面孔感到陌生,然而一定對「童年版」關繼威的印象非常深刻,關繼威年約10歲時以童星身份出道,出道作品為史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的《奪寶奇兵》系列第二部曲《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom),在電影中飾演冒險家Doctor Jones的小副手Short Round,與夏里遜福(Harrison Ford)有不少對手戲。

《魔域奇兵》主演夏里遜福(Harrison Ford,左上)及關繼威(下)。(imdb)

關繼威在《魔域奇兵》以童星身份出道。(《魔域奇兵》電影海報)

關繼威在《魔域奇兵》中的演出主角印第安納鍾斯的小助手,與夏里遜福的互動十分逗趣。(imdb)

緃使關繼威熱愛演出,但作為一位在荷里活發展的亞裔演員,熱情卻不足以令他得到演出機會。關繼威在21世紀首20年裡並未有繼續幕前演出,於是在鏡頭後工作了許多年。他在訪問中曾表示,直至2018年《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)的上映,令他決定重返幕前的演出,尋回他的經理人,然後在兩星期後,便得到《奇異女俠玩救宇宙》的演出機會。

關繼威曾表示因為楊紫瓊在《我的超豪男友》的演出,令他希望回歸幕前。(imdb)

另一個讓關繼威參演《奇異女俠玩救宇宙》的原因,就是《我的超豪男友》的其中一位主演——楊紫瓊。關繼威曾經在接受《香港01》專訪時表示:「與吳漢章、楊紫瓊及珍美李寇蒂斯合作是一個超乎想像的經驗,而且極具啟發性。猶其是楊紫瓊,她對演藝與電影製作的熱情,在投入這個行業數十年仍然一樣熾熱,是我拍攝這部電影的一大原因。因為我過去20年也沒有出現在鏡頭前,但因為這部電影、與這班演員合作,令我夢想成真。」而今屆金球獎中,能夠與楊紫瓊雙雙榮獲提名,相信對關繼威而言是演藝事業的里程碑,亦重啟了他的電影夢想。

接受《香港01》專訪期間,關繼威透露能夠與楊紫瓊合作是他出山的重要原因。(《奇異女俠玩救宇宙》電影劇照)

《奇異女俠玩救宇宙》裡的關繼威。(電影劇照)