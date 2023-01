《第80屆金球獎頒獎禮》於現正舉行,《香港01》為大家即時更新得獎名單!



—《大熊餐廳》Jeremy Allen White奪「音樂及喜劇類影集最佳男主角3」

—《革命雙雄》(RRR)歌曲《Naatu Naatu》奪「最佳原創歌曲」

—《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon)奪「最佳配樂」

—Tyler James Williams憑《小學風雲》(Abbott Elementary)奪「音樂及喜劇類影集最佳男配角」

—安祖娜比莎(Angela Bassett)憑《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever奪「最佳女配角」

—關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪「最佳男配角」