王菀之慫恿票房好泳褲派福利　張敬軒︰邊個新年想睇污糟嘢

2023年賀歲喜劇《超神經械劫案下》，由應智贇執導，張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、黃正宜（阿正）等主演。今日（14日）一眾主演一同在沙田出席電影宣傳活動，與觀眾見面，在《超神經械劫案下》於1月21日大年三十上映前，為電影造勢。

張敬軒、王菀之、魏浚笙、洪嘉豪等出席《超神經械劫案下》宣傳，電影將於1月21日大年三十正式上映。（梁碧玲 攝）

張敬軒與王菀之在活動上接受訪問時，雙雙表示《超神經械劫案下》為二人完成了人生的心願，張敬軒指：「簡直是成就解鎖，以前我們只做過舞台劇，私底下說過太多次要合演一部電影，而今次更結合了動作、懸疑、驚慄甚麼元素都齊集。」王菀之亦表示：「完成了作品，心裡面覺得很安慰。」

張敬軒與王菀之於《超神經械劫案下》活動上接受訪問，表示電影為二人圓夢。（梁碧玲 攝）

早前曾經確診的張敬軒，康復後再次跟粉絲見面，軒公回應身體狀況時表示：「已經完全康復，狀態跟以前差不多。」更笑指：「其實細細個就有腦霧，現在就只有一聲半聲咳，會服用一點中藥。」

早前確診旳張敬軒已經康復，但表示仍有一兩聲咳。（梁碧玲 攝）

談到賀歲檔期票房與福利，軒公笑指：「如果到2000萬的話，就Jeffrey（魏浚笙）除衫吧；如果到3000萬我就與Jeffrey一齊做gym。」王菀之則笑指自己的泳衣會穿在衣服裡面拍照，更挑戰張敬軒穿泳褲，張敬軒回應笑指：「我沒有所謂呀！不知道大家新年流流想不想見到污糟嘢！」

張敬軒活將於倫敦開演唱會，表示在電影宣傳結束後便會開始準備。（梁碧玲 攝）

張敬軒預告票房2000萬Jeffrey會除衫，3000萬則會跟魏浚生去做Gym，更對送泳褲照大方表示沒所謂。（梁碧玲 攝）

早前張敬軒於自己YouTube頻道「軒公敲碗裡，與李璨琛4歲女兒Lucy合拍節目，笑指她心裡只愛張天賦：「其實我都姓張，但她的反應竟然是（白眼），我自命搞得掂小朋友，但MC在Lucy心目中無可替代。」王菀之則笑指：「她可能當你是多了一個工人！」此外，張敬軒稍後將於海外舉行演唱會，他表示：「三月將會在倫敦開演唱會，會等完結了電影的宣傳後，就開始作準備。」