爆谷一周︱黃子華重申是「子華人」　王丹妮阿Dee即場模仿見神髓

賀歲電影《毒舌大狀》即將於1月21日年三十上映，為今年其中一部重磅賀歲作品，電影由吳煒倫首次執導，黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤等主演。昨晚（7日），ViuTV節目《爆谷一周》便邀得《毒舌大狀》導演吳煒倫、黃子華、王丹妮及阿Dee何啟華出席，接受同樣有份參與演出的谷德昭訪問，上集訪談意猶未盡，今集繼續與子華神討論《毒舌大狀》及令他「位列仙班」的魅力。



谷德昭與《毒舌大狀》的主演黃子華、王丹妮、阿Dee何啟華及導演吳煒倫的訪談意猶未盡，繼續延伸至本集。（《爆谷一周》節目截圖）

黃子華近年常被粉絲稱為子華神，除了因為過去30年的棟篤笑裡幽默地看透世事外，亦包含對他娛樂圈特殊地位的尊崇。黃子華在節目上重申自己只是「子華人」，而自己心目中亦有「位列仙班」的人物。

王丹妮初遇黃子華時稱呼他為「子華神」，黃子華立即指叫我做「子華人」就好了。（《爆谷一周》節目截圖）

黃子華提到：「Elon Musk是我的神，他同時預計這個世界會毀滅、於是要去火星，但他同時在拯救地球。火箭在六十年代已經出現，但這個人隻手推火箭到天上，而且著陸時還可以回收再用，這是國家之力都做不到的事，他卻一個人獨力完成。我覺得這種辦事能力這麼高的人，我相信他的心地很好、很喜愛人類。」

黃子華認為Elon Musk對他而言是神，欣賞對方對人類的關懷與喜愛。（《爆谷一周》節目截圖）

而黃子華亦提到電影界中，亦有被他視為神級的人物存在，他表示：「光是香港已經有很多神級的人，例如杜琪峯先生、王家衞先生。這些人是神，他們真的有一種感覺，對節奏和戲劇那種極致，只有杜琪峯才可以做到他的作品，只有王家衞這麼極致的人，才造就出王家衞這種感覺旖旎的感性。我覺得他們是世界上的大師，香港很榮幸，有在世界上獨一無二的大師，真的與有榮焉！」

黃子華亦舉例了香港電影的殿堂創作者杜琪峯及王家衞，認為他們也是神。（《爆谷一周》節目截圖）

而對在座的王丹妮與阿Dee何啟華而言，子華神之所以為「神」，皆因他對事物總有自己的一套看法。而谷德昭亦請模仿天份非凡的二人即場演繹一次他們心目中的黃子華。王丹妮選了2012年黃子華棟篤笑《洗燥》的其中一段。王丹妮在演繹時，充份掌握到黃子華於棟篤笑舞台上的抑揚頓挫與看似尖酸刻薄的表情，特別在「迴轉壽司」四字上，令谷德昭也立時回想起棟篤笑的該片段，極具神髓。

王丹妮重現黃子華於《洗燥》的其中一段棟篤笑時，「迴轉壽司」極具子華神的神髓。（《爆谷一周》節目截圖）

而阿Dee亦毫不轉蝕，熟悉黃子華棟篤笑風格的他，在表情、肢體語言與語氣上亦模仿得非常神似，他留言到子華神喜歡用「OK？」等關鍵詞。阿Dee更即場爆肚，以新冠疫情為語境，模仿子華說：「新冠疫情下，如果你想關心身邊的朋友，你就和他們說一句，『你腦霧嗎？』OK？」阿Dee的演繹，與黃子華於棟篤笑許多同類假設場景下的演繹非常神似，果然盡得偶像的真傳。