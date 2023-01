《SLAM DUNK》破千萬　《窄路微塵》收600萬｜2023全年票房更新

2023年賀歲檔,由《THE FIRST SLAM DUNK》打響頭炮,在12/1開畫4日,連同優先場數字已累計$14,285,236。入場人次高達184,896,成為史上日本動畫開畫及周末票房第三位。

電影版轉畫風,劇情熱血。(《THE FIRST SLAM DUNK》影片截圖)

改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》,上星期四1月12日正式於香港澳門上映,早前優先場已連場爆滿,而開畫及周末票房都即刻登上No.1,開畫日票房高達HK$4,748,229(連優先場),連及周末累積票房高達HK$14,285,236,累積觀映人次高達184,896 成為史上日本動畫開畫及周末票房第三位。

第一位是《STAND BY ME: 多啦A夢 》(2021),開畫票房HK$3,319,106(入場人次 40,023),第二位是‍《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》(2020),開畫票房HK$3,092,645(入場人次 48,892)。

全3D CG製作的《Stand By Me多啦A夢》大鑊好評。(《Stand By Me多啦A夢》劇照)

至於上星期排第二位是《阿凡達: 水之道》(Avatar: The Way of Water),上映33日仍收$7,067,795,累積票房為$128,681,035。第三位有《人工殺姬》(M3GAN),4日收$1,449,634,累積票房$1,726,836。

《窄路微塵》開畫只有15萬,到今天可達600萬,成績令人滿意。(《窄路微塵》劇照)

至於曾告急的《窄路微塵》,上畫25日,上星期收$1,121,692,累積票房達$6,268,728,總算有所交代。相信張繼聰摘下電影評定學會最佳男演員後,會為電影衝多轉票房。