波姬小絲紀錄片首度自爆曾遭強姦　聲稱22歲仍保留處子之身

荷里活女星波姬小絲（Brooke Shields）的自傳式紀錄片《Pretty Baby: Brooke Shields》日前在辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）舉行首映禮，她在片中大爆多年來在演藝圈的辛酸史，包括在童星年代就要演情慾戲，以及遭一名製片騙上酒店房強姦，引起嘩然。

波姬小絲自爆22歲時遭一名製片強姦。（海報）

現年55歲的波姬小絲，未夠1歲便拍廣告，11歲就開始演出電影，1978年只得12歲的她在電影《Pretty Baby》中飾演一名雛妓，由於電影涉及成人情節及情慾場面，當時屬於兒童年紀的波姬小絲要應付這些場面，引起不少爭議。她在紀錄片中形容拍攝《Pretty Baby》是「一次真正的藝術性嘗試」，不過要向已經30歲的男星嘗試獻上初吻，就令當時的她非常不安，但為了前途為了事業，年紀小小就不得不妥協。

重溫波姬小絲《Pretty Baby》演出

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接下來的《青青珊瑚島》（The Blue Lagood）與《無盡的愛》（Endless Love），波姬小絲挑戰更大膽的情慾場面，她憶述拍攝《無盡的愛》的一場床戲時，導演Franco Zeffirelli為了令她的興奮表情更到位，竟用力扭捏她的腳指，波姬小絲形容為最差的演出經驗。

重溫波姬小絲《青青珊瑚島》演出

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未成年就拍過不少床戲，但波姬小絲表示直到22歲時還是處子之身，她在紀錄片中首次披露被一名製片強姦：「我跟他共進晚餐，我以為這是一次工作會面，我們有聊到電影」，飯後對方邀她上酒店房，然後露出真面目，可是波姬小絲已無法脫身：「他全身赤裸撲向我，壓在我身上像打摔角，我擔心會被他弄到窒息，所以沒有太多掙扎，身體完全僵了一樣，我只想活著離開」。

波姬小絲表示自小便學會抽離自己去面對工作，想不到被強姦時亦有同一反應。（劇照）

事後波姬小絲哭著前往朋友家中，還一度拒絕承認被侵犯，認為被強姦是自己的過失。她形容被侵犯期間，感覺靈魂從身體被抽離，這是她從小面對不喜歡的工作的方法，而事發後她選擇忘記一切，亦絕口不談侵犯她的人是誰，她表示制度根本無法幫助她，唯有靠自己勇敢面對。

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