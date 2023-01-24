奧斯卡2023入圍名單|楊紫瓊入圍影后 奇異女俠玩救宇宙或成大贏家

《第95屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間3月13日早上舉行，大會今晚（24日）公布入圍名單，楊紫瓊日前憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）拿下本屆金球獎「歌舞／喜劇組」最佳女主角，現在再下一城成功殺入奧斯卡影后最後五強，最大對手應該是憑《TÁR》拿下金球劇情片影后的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）。而《奇異女俠玩救宇宙》亦入圍最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角及最佳原創劇本等，以11項提名暫時領先。



楊紫瓊能否繼金球獎後再下一城，拿下奧斯卡影后？（視覺中國）

除了楊紫瓊，《奇異女俠玩救宇宙》的幾位主要演員都入圍演員獎，包括獲提名最佳男配角的關繼威，珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）與許瑋倫（Stephanie Hsu）亦雙雙入圍最佳女配角，後者可謂爆西線無戰事冷獲得提名。

德國電影《西線無戰事》獲得9項提名。（劇照）

《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）與《》（All Quiet on the Western Front）分別獲得9項提名僅隨其後。南韓導演朴贊郁執導的《分手的決心》失落最佳國際影片提名，由歐洲電影壟斷五強名單。

《第95屆奧斯卡頒獎禮》完整入圍名單

最佳電影

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》

《TÁR》

《壯志凌雲：獨行俠》

《上流落水狗》

《Women Talking》

最佳導演

Martin McDonagh／《伊尼舍林的女妖》

Daniel Scheinert及Daniel Kwan／《奇異女俠玩救宇宙》

史提芬史匹堡／《法貝曼：造夢大師》

Todd Field ／《TÁR》

Ruben Östlund／《上流落水狗》

最佳男主角

奧斯汀畢拿／《貓王》

歌連法路／《伊尼舍林的女妖》

班頓費沙／《鯨》

Paul Mescal／《Aftersun》

Bill Nighy／《Living》

最佳女主角

姬蒂白蘭芝／《TÁR》

安娜迪艾瑪絲／《金髮夢露》

Andrea Riseborough／《To Leslie》

米雪威廉絲／《法貝曼：造夢大師》

楊紫瓊／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳男配角

Brendan Gleeson／《伊尼舍林的女妖》

拜恩泰利亨利／《攜步渡水橋》

Judd Hirsch／《法貝曼：造夢大師》

巴利高根／《伊尼舍林的女妖》

關繼威／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角

安祖娜比莎／《黑豹2：瓦干達萬歲》

周洪／《鯨》

嘉莉干頓／《伊尼舍林的女妖》

珍美李寇蒂斯／《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫／《奇異女俠玩救宇宙》

最佳珍美李寇蒂斯／《奇異女俠玩救宇宙》

許瑋倫原創劇本

《伊尼舍林的女妖》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》

《TÁR》

《上流落水狗》

最佳改編劇本

《西線無戰事》

《神探白朗：抽絲剝繭》

《Living》

《壯志凌雲：獨行俠》

《Women Talking》

最佳剪接

《伊尼舍林的女妖》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《TÁR》

《壯志凌雲：獨行俠》

最佳原創歌曲

“Applause”／《Tell It Like A Woman》

“Hold My Hand”／《壯志凌雲：獨行俠》

“Lift Me Up”／《黑豹2：瓦干達萬歲》

“Naatu Naatu”／《革命雙雄》（RRR）

“This Is A Life”／ 《奇異女俠玩救宇宙》

最佳配樂

《西線無戰事》

《巴比倫：星聲追夢荷里活》

《伊尼舍林的女妖》

《奇異女俠玩救宇宙》

《法貝曼：造夢大師》

最佳攝影

《西線無戰事》

《中有，部分真實的偽記事》

《貓王》

《Empire of Light》

《TÁR》

最佳服裝設計

《巴比倫：星聲追夢荷里活》

《黑豹2：瓦干達萬歲》

《貓王》

《奇異女俠玩救宇宙》

《夏夫人的巴黎夢》

最佳化妝及髮型設計

《西線無戰事》

《蝙蝠俠》

《黑豹2：瓦干達萬歲》

《貓王》

《鯨》

最佳音效

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《蝙蝠俠》

《貓王》

《壯志凌雲：獨行俠》

最佳視覺效果

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《蝙蝠俠》

《黑豹2：瓦干達萬歲》

《壯志凌雲：獨行俠》

最佳國際影片

《西線無戰事》（德國）

《1985阿根廷》（阿根廷）

《Close》（比利時）

《驢子伊艾奧》（波蘭）

《恬静之夏》（愛爾蘭）

最佳美術指導

《西線無戰事》

《阿凡達：水之道》

《巴比倫：星聲追夢荷里活》

《貓王》

《法貝曼：造夢大師》

最佳動畫

《吉拿域戴拖路之皮諾丘》

《Marcel the Shell with Shoes On》

《無敵貓劍俠：8+1條命》

《海獸獵人》

《熊抱青春記》

最佳紀錄長片

《救雀奇兵》

《All the Beauty and the Bloodshed》

《火山摯戀》

《A House Made of Splinters》

《Navalny》

最佳紀錄短片

《小象守護者》

《Haulout》

《How Do You Measure a Year》

《米邱效應:疑幻疑真的水門事件》

《Stranger at the Gate》

最佳動畫短片

《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》

《The Flying Sailor》

《Ice Merchants》

《My Year of Dicks》

《An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It》

最佳實景短片

《An Irish Goodbye》

《Ivalu》

《在她們眼中》

《Night Ride》

《Red Suitcase》