《燈火闌珊》周漢寧自備道具試鏡　導演曾憲寧︰很有誠意來

由張艾嘉、任達華、周漢寧（阿寧）主演，曾憲寧首次執導的電影《燈火闌珊》，早前舉辦多場優先場，首次擔任男主角的周漢寧，飾演霓虹燈師傅任達華生前的徒弟仔Leo，與張艾嘉有不少互動場面，獲觀眾大受感動。其實阿寧用心對待角色，全情投入演戲的心態，也曾打動導演，所以才獲得成為男主角的機會。

周漢寧在戲中飾演師傅仔，跟任達華學藝。（《燈火闌珊》劇照）

曾導演因為看過阿寧過去如電視劇《教束》、《萬輻瑪利亞》等的演出，覺得他可勝任徒弟仔一角，於是便請阿寧前來試鏡，導演重提試鏡一刻，阿寧自備了一個自製的精美面具以及霓虹燈光管。「這件事已令我覺得這位演員很有誠意來參加這次試鏡。」

阿寧的表現令張姐讚不絕口。（《燈火闌珊》劇照）

阿寧解釋道具可讓他演得更到位：「主要因為想在試鏡時可以更加表現到我對這套戲、這個角色的想像，對我來說，道具也影響我演出的節奏，或是演出時的視線，所以作為演員，這個準備工具其實更能表現自己。」導演在試鏡翌日再邀阿寧嘗試製作霓虹燈，發現他的肢體動作也有板有眼，所以便落實由阿寧去演徒弟仔。

導演在試鏡翌日再邀阿寧嘗試製作霓虹燈，發現他的肢體動作也有板有眼，所以便落實由阿寧去演徒弟仔。（《燈火闌珊》劇照）

回想首次擔任男主角，更要與經驗豐富的張姐對戲，阿寧自然不敢怠慢，難得他的表現得到張姐的嘉許。張姐說：「他不是所謂的靚仔，但似角色，令人感覺舒服，有個人特色，日後可以嘗試更多不同角色。」能得到重量級前輩的看重，阿寧自然很興奮，也很感謝張姐的愛錫。

導演好欣賞作為演員，很有誠意來參加這次試鏡爭取機會。（《燈火闌珊》劇照）

回顧過去一年，大批新演員湧現，令今屆金像獎最佳新演員的競爭變得甚為激烈，但阿寧卻為此而感到興奮：「今年有很多新演員，作為一分子是很開心，因為當電影圈愈來愈多新人加入，就愈生氣勃勃，亦更加有活力，這是因為當你見到這個圈子愈來愈多不同質地、不同性格的演員，然後可以跟他們作出思考碰撞，一同交流，這件事是很美麗的！而且這令到影圈更加有創意，所以我是很開心的。」