62歲黃子華未成家　兩次被「第三者」介入、最長拍拖11年分手告終

繼2022年《飯戲攻心》，黃子華一舉成為香港最賣座喜劇男主角；2023年賀歲檔期推出《毒舌大狀》，亦在新春連假內衝破3300萬票房，黃子華為首的兩部電影，在短短半年內票房已過億港元。所謂「事業得意，愛情失意」，黃子華過去三十年憑棟篤笑、電視劇集及電影家傳戶曉，可惜期間感情路途艱辛，令現年62歲的黃子華仍然尚未成家立室。

黃子華憑《飯戲攻心》成為香港最賣座喜劇男主角。(《飯戲攻心》電影劇照)

黃子華在遇上現任圈外女友前，曾經親口公開的女友僅有三位，而且交往年期絲毫不短，非常長情。黃子華曾與無綫電視女演員潘芳芳相戀，戀情更長達六年，當時黃子華的名氣遠不如潘芳芳，令戀情不被外界看好。而黃子華與潘芳芳六年情的終結，有指涉及第三者介入，而潘芳芳與黃子華分手後，則曾與電影編劇李志毅相戀。

潘芳芳於1994年曾經與黃子華拍拖，由於當時女方比男方更有名氣，一段感情引來不少非議。多年來，潘芳芳在工作上都屬於默默耕耘，近年除了大台工作之外，她亦致力兒童語文教育工作。（網上圖片）

黃子華亦於1998年在夜店認識名模劉婉君，二人迅速展開戀情，並曾於何文田同居，有指女方家境富裕，曾反對女兒與黃子華交往。然而二人情斷卻並非因為家人反對，2000年黃子華主演無綫電視處境喜劇《男親女愛》，因此而爆紅兼與女主演鄭裕玲傳出緋聞，成為分手導火線，最終二人於2002年分手。

有指鄭裕玲與黃子華在《男親女愛》播放期間傳出緋聞，成為黃子華與劉婉君分手的導火線。(《男親女愛》影片截圖)

與劉婉君分手後，黃子華於同年戀上化妝師溫安妮，二人拍拖足足11年，亦曾於何文田同居。有指溫安妮比黃子華年輕16年，女方曾經多次迫婚，然而黃子華卻礙於童年時父母離異、對婚姻具有陰影，所以一直堅持不婚，導致二人最終分手。