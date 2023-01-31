蔡思韵熱辣辣賀歲首遊泰國　極罕曬水著玩浮潛遇海龜

剛過去的農曆新年假期，各地放寬社交距離，最愛旅行的香港人亦趁機會離港散心，蔡思韵（Ceci）在新年假期都為自己叉電，首次踏足泰國同家人共度新年。泰國與日本一樣，屬香港人慣常到達的假期目的地，Ceci：「呢幾年疫情關係，加上畢業後一路都遇到好劇本，所以都唔敢放長假，今次真係好認真咁樣去玩。」

去泰國過一個熱辣辣新春。（蔡思韵提供）

Ceci分享是次旅程的相片，當中Ceci罕有大曬泳裝照，站在酒店池邊享受和暖的天氣的Ceci大露背、騷長腿，相當享受熱辣辣假期，Ceci說：「很多年沒試過與家人一齊旅行，好多人都去了N多次的泰國，我居然係第一次去，因為疫情過後真係好想過一個熱辣辣的新年，一於陽光海灘曬餐飽。」

對於泰國處女之行，Ceci有不少新發現，新經歷。「出發前之前化妝師都有提醒我塗多點防曬，但都曬黑咗，膚色睇落又好似幾健康，趁機會吸收維他命也不錯。而且到陽光海灘地方可以穿着清爽一點，乎合天氣及旅行的心情。今次旅程最享受泰國椰青同美食真係盡興。同時去了浮潛，當地海域頗適合浮潛，最幸運是見海龜，當地人講海龜不常見，要有點幸運才遇到，可以很近距離見到又影到，超級開心呢！」

今次係蔡思韵首次遊泰國。（蔡思韵提供）

終於可以放個長假，完全放鬆心情。（蔡思韵提供）