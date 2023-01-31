滿江紅 |張藝謀新戲宣傳方頻繁以奸臣之言辯解　網民︰絕望的文盲

由張藝謀執導，沈騰、易烊千璽、張譯、雷佳音等主演的電影《滿江紅》領跑內地春節檔票房，上映10日截止今日（31日）斬獲34億票房，但連日來卻爭議不斷。票房上，被指幽靈場（指午夜時分院線排出場次，而且場場爆滿，為的就是衝高票房）、偷票房、買票房；製作上，被質疑抄襲、5億製作成本用在哪裡等，但導致網友爆發的，要數官方微博的宣傳文案及回應爭議。



沈騰、易烊千璽雙男主。（劇照）

《滿江紅》是以岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談為背景。1月27日是岳飛被害的日子，但官方微博在當日連發數條微博，僅慶祝票房，宣傳電影，並未進行任何悼念，藉岳飛的詞作招牌，但忌日毫無表示，已算是失誤之一；其二，宣傳文案將「靖康之恥」中的靖康分開，寫作「不忘靖『康恥』」，被群嘲文盲。「靖康」是宋欽宗趙桓的年號，也是北宋最後一個年號，靖康之恥可以稱為靖康恥、靖康之亂、靖康之變、靖康之禍，指的是靖康二年金朝南下攻取北宋首都東京，擄走徽、欽二帝，導致北宋滅亡的歷史事件，「靖康」不能分開；再者，在引發爭議時，官方微博以「莫須有」回應偷票房一說，再度被網友嘲「絕望的文盲」。「莫須有」三隻字出於害死岳飛的奸臣秦檜之口，史學界推測為「或許有」「難道沒有？」「理應有」或「不必有」之意，更諷刺的是，這是秦檜陷害岳飛的理由和藉口，官方用來為自己辯解，實在是荒謬至極；而在電影帶熱了一些景點之後，今年特別多人去打秦檜銅像，這時官方微博再度發文：「一把刀殺死一個秦檜，一首詞可以殺死千萬個秦檜」，簡直令人匪夷所思，不知道是在感慨，還是因為自己成為眾矢之的而委屈，且歷史上的秦檜是因病而忘，同「殺死」毫無關聯。

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種種的失誤與爭議，導致《滿江紅》口碑極速下跌，目前豆瓣評分已由7.8跌至7.4，微博評論幾乎全是負評，作為票房位列首位的電影，實屬罕見。

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