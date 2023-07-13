港產片最美洋妞伊芙蓮嘉《猩猩王》超香艷演出　早引退下場悲慘

過去有不少外藉演員演出港產片，當中以來自日本的較出名及有較佳發展，相比之下西洋演員常淪為閒角，數得出名字的寥寥無幾。其實七十年代邵氏曾請來瑞士女演員伊芙蓮嘉（Evelyne Kraft）做女主角，而當年她的美貌加上香艷演出，令觀眾留下深刻印象。

伊芙蓮嘉在《猩猩王》的演出相當香艷。（電影截圖）

伊芙蓮嘉於1977年獲邀來港演出邵氏電影《俏探女嬌娃》及《猩猩王》，以後者較為出名，戲中跟小生李修賢搭檔，當年雜誌以「超級巨鑄」來形容這部片。劇情講述李修賢到森林探險時，遇到大猩猩及女泰山伊芙蓮嘉，雙雙被帶往香港，在奸詐的商人控制下，被迫表演賺錢，有日大猩猩終於按捺不住，開始大肆搗亂。

戲中伊芙蓮嘉跟李修賢有半裸親熱場面。（劇照）

這部片擺明「參考」荷里活《金剛》及《泰山》，不過就換上伊芙蓮嘉飾演女泰山，全程以超性感裝束示人，跟李修賢仲有裸身親熱場面，相當香艷。生於1951年的伊芙蓮嘉於70年代初出道，拍過意大利及德國等地的作品，後來才獲邵氏相中來港拍戲。

1977年還未有電影分級制度，片中出現裸露畫面。（影片截圖）

伊芙蓮嘉於1981年淡出影壇下嫁房地產商人，婚後育有3名孩子，不過伊芙蓮嘉未有甘於當少奶奶，反而替丈夫打理建築木材公司，同時致力於慈善事業。2009年傳出伊芙蓮嘉的死訊，消息指她因突發心臟問題而暴斃，終年58歲。