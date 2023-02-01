毒舌大狀｜王丹妮廖子妤多人運動場面被刪　栢天男︰未拍過咁激烈

電影《毒舌大狀》，由吳煒倫首次執導，黃子華、王丹妮、楊偲泳、謝君豪、廖子妤主演，電影上畫10日便逼近$6,000萬票房，走勢凌厲，相信有機會再破香港票房紀錄。電影大受歡迎，連帶製作特輯都特別多人觀看，而日前就有網民發現，在製作特輯中，有幕王丹妮、廖子妤、栢天男的「多人運動」場面，而在正式出街版本就被刪走。



由《梅艷芳》的兩姊妹，到今部戲反目成仇。（《毒舌大狀》製作特輯截圖）

在《毒舌大狀》入面，栢天男飾演香港富商，鍾家的入贅丈夫鍾京頤，而太太就是鍾念華（廖子妤 飾），二人之間就出現了曾潔兒（王丹妮 飾），是鍾京頤的小三，更育有一女，而整單案就是源自女兒的「意外」身亡。

+ 1

製作特輯有「多人運動」片段

戲中廖子妤與王丹妮勢不兩立，最後不單對簿公堂，更立志要催毀對方一生為止。戲中有簡單提及二人本是好朋友，但因王丹妮搭上先生栢天男才反目成仇。不過在製作特輯及流出的劇照中，竟發現三人原先的關係看來不淺，甚至有「多人運動」的場面。

已看《毒舌大狀》的朋友，都相信對這張劇照會百思不得其解。（《毒舌大狀》劇照）

+ 2

王丹妮在製作特輯中講到今次跟廖子妤的關係，與《梅艷芳》完全不同，由姊妹情的愛反目成仇，甚至要催毀對方。廖子妤就覺得正因為上套戲合作過，令她今次好放心去演，沒有尷尬。而鏡頭一轉去到栢天男，就顯示三人互相挑逗的畫面，栢天男︰「我從來未拍過這種咁激烈，咁野性的場面，所以事前都做了不少準備。」《香港01》就該場面原先內容是甚麼，為何被刪向導演吳煒倫查問，但吳表示︰「暫時不回應，抱歉！」