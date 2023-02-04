《燈火闌珊》入圍荷蘭國際電影節　當地道具師力讚霓虹燈製作細緻

電影《燈火闌珊》繼入選東京國際電影節、金馬影展、香港亞洲電影節、曼谷東盟電影節及亞洲電影大獎後，今次衝出亞洲，入圍荷蘭鹿特丹國際電影節海港單元，導演曾憲寧近日現身荷蘭鹿特丹國際電影節，與當地電影人交流。

張艾嘉戲中飾演江美香，為已故老伴圓夢。（《燈火闌珊》劇照）

對於一部充滿香港情懷的電影去到歐洲，導演曾憲寧指被當地觀眾的熱情打動。曾憲寧︰「觀眾們觀影中有笑有淚的反應，讓我對自己的作品更了解，得知它能成功跨越語言及文化的距離，感動到國際觀眾，無疑讓人很鼓舞。」

導演曾憲寧出席荷蘭鹿特丹國際電影節海港單元，跟當地觀眾交流。（電影公司提供）

曾導演補充道：「觀眾都對香港霓虹景觀消失感可惜及不解，也對我帶來的新舊街景對照傳單張非常感興趣，當中更有一位是當地的電影道具師，對片中的霓虹道具製作很好奇及讚歎當中的細緻度。」電影節另外也提供很多給電影人交流的交流會與講座，也會安排導師給新導演的發展提意見，曾導演坦言此行獲益良多。

當地的電影道具師，對片中的霓虹道具製作很好奇及讚歎當中的細緻度。（電影公司提供）

除了入圍鹿特丹國際電影節外，《燈火闌珊》早前亦入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後五強，分別飾演江美香的張艾嘉及郭爾君憑角色雙雙入圍，她們都感到十分榮幸。在片中任達華飾演鑣叔，一位經驗豐富的已故霓虹燈師傅，飾演其妻的張姐表示：「演員的工作就是把劇本裡的人物付諸於生命，由平面成為立體。」而飾演年輕版江美香的郭爾君也多謝協會提名，同時亦多謝導演編劇創作如此感人的電影，也多謝張姐演活了江美香一角。

趁元宵節，電影放上溫馨版預告。（《燈火闌珊》影片截圖）

戲中的特技效果都相當逼真。（《燈火闌珊》影片截圖）

另外，電影亦於今日發放了全新先導預告片，以迎接明天元宵佳節及月中的情人節。片中指坊間有一個傳說，指霓虹燈裡住著燈神，只要許願時燈牌一閃一閃的話，即象徵燈神答應會願望成真。香港歷遍幾番榮枯，霓虹如像閃亮的存在，直至燈滅一刻也在見證這城市變化。 導演希望透過戲中的霓虹傳說，給經歷過疫症等變幻的港人最誠摯的祝福。願大家對生活與價值的所有美好企盼終將如願，一如霓虹不滅，燈火常照。