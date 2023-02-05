給十九歲的我｜紀錄片女生反對公映　阿聆萬字文質疑權益不受重視

由導演張婉婷執導，於十年前開啟為母校英華女校拍攝，追蹤六位女生成長故事的紀錄片《給十九歲的我》，電影未正式公映，單計優先場已累收逾700萬票房並掀起了熱話，更獲香港電影評論學會選為最佳電影。然而電影近日亦惹來了不少爭議，坊間也出現評論對紀錄片的拍攝手法，以及質疑該片的呈現方式，甚至引起了對紀錄片倫理問題的關注。有指紀錄片女學生對公映毫不知情，簽學校通告竟變賣身契。網民於討論區熱烈討論之餘，更發起了罷睇該電影行動。

張婉婷導演與《給十九歲的我》一眾女學生（右起）：阿佘 (佘麗薇）、雀仔（倫凱頤）、Jenny馬燕茹、Madam（羅曉淳）及Shirley（陳可兒），左一則為拍攝期間時任英華女校校長李石玉如女士。（陳順禎 攝）

片中其中兩名女生先後公開表示對電影公映感到不滿，當中有人提到：「校方、導演及監製稱他們已經尋求法律意見，如果我仍要繼續阻止的話有機會有法律責任」。阿聆親自撰寫萬字長文表達心聲，質疑該電影製作和拍攝期間，受訪者的權益沒有受到重視，並對導演處理方式提出質疑。她亦曾就公映問題多次跟校方交涉不果，又呼籲校方應保護學生的私隱。另一位女生阿佘更曾抗拒電影公映，可是最終只好妥協。她表示選擇妥協純粹是因為改變不了別人，那就唯有改變自己。她最後也願意配合電影宣傳活動，包括出席分享會等。

英華女學校前校長李石玉如與現任校長關翰章接受周刊訪問，回應了有關《給十九歲的我》紀錄片中有學生表示受訪者權益不被尊重等問題。關校長表示他們衷心希望不會有任何人受到傷害，坦言對於有被拍攝者表示不滿感到愕然和奇怪，因為他們與一眾女生有一起為電影進行慶功活動，而拍攝的十年也沒有收到學生或家長的投訴。他承認當中有一位同學不願意，故電影最後也沒有將她的片段放進去。

關校長對於有同學不想紀錄片公映，由於事件上有很多持份者，他們有問過校董會看法，也有徵詢過法律意見，以及聯絡過專業輔導人士。他認為事情要平衡，並指出學生與畢業生尊重承諾，尊重和團隊的溝通都是重要的。