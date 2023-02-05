直播丨張婉婷《給十九歲的我》分享會　回應參與學生拒絕公映事宜

名導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，遭兩名有份參與拍攝的女學生控訴，在她們反對下仍堅持上映，還有涉及偷拍及漠視她們拒絕拍攝等問題，引起全城關注。及後「牛下女車神」李慧詩亦表示不清楚訪問片段會被收錄到電影，亦發文表示不滿。



為冷卻風波，導演張婉婷今日在謝票場，即時向現場觀眾表示由明天（5/2）起，《給十九歲的我》將會暫停公映，該決定跟校方協議好，希望先釐清所有問題，再決定下一步安排。而今日，導演張婉婷亦堅持完成所有戲院謝票，亦在其中一場接受《香港01》訪問。

有份參與學生「阿佘」佘麗薇撰寫萬字長文表達對這部電影。（資料圖片）

「牛下女車神」李慧詩亦表示不清楚訪問片段會被收錄到電影，亦發文表示不滿。（李慧詩IG）

張婉婷在風波後首度接受訪問，被問有沒有想過退選《香港電影評論學會大獎》的最佳電影獎？張婉婷表示沒有考慮這問題，她說：「現階段最重要時情況，同各方一面了解一下，各人理解上落差，事件已過咗十年，時光飛逝，人事變遷，各方面都可能有落差。」張導承認有份參與學生阿Ling是未簽同意書。

對於李慧詩表示不知道自己會被拍在電影中，張婉婷指是經名譽董事幫入比賽場館，她說：「我哋有講清楚我哋係邊度同係紀錄片，想訪問李慧詩有咩鼓勵馬燕如，當中可能啲甩漏咗啲，冇人同佢解釋。」張導表示不清楚退票安排，要向發行商了解，直言身為導演是責無旁貸，人重要過電影。