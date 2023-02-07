《毒舌大狀》吳煒倫親解刪走「三人行」原因　強調不建議推加長版

撰文：許育民
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2023年賀歲電影《毒舌大狀》，導演吳煒倫執導，黃子華、謝君豪、王丹妮、阿Dee何啟華、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭主演，自年三十上映以來，屢破票房紀錄，截止昨日（6日）在舉行千人慶功宴之時，更高見$8,000萬，可喜可賀。電影收得，自然想加碼，早前有流出王丹妮、廖子妤與栢天男的「多人運動」場面，引起熱議，《香港01》就詢問導演吳煒倫，看看有沒有機會推出加長版，將該場面重見天日。

《毒舌大狀》上映以來受盡觀眾歡迎，昨日（6日）舉行「千人慶功宴」，筵開超過100圍，與觀眾見面、一同慶祝。（陳順禎　攝）

加長版無望？

問到電影可有機會推出加長版，導演吳煒倫明言不太想︰「加長場版我個人不太想，因為現在版本整個節奏好理想，如果有買影碟的觀眾都知會有Deleted scene，我嘗試跟公司研究某些有趣的場口，又被刪掉的，看看可否在影碟推出時加上去。」但作為老闆，當然想加在電影中讓大家再次入場欣賞。吳煒倫笑言︰「那我盡量說服老闆不要這樣做啦，哈哈。」

導演吳煒倫不太建議推出加場版，「現在版本整個節奏好理想。」（陳順禎　攝）

「多人運動」情節永久封存

提到被刪片段，大家最有興趣莫過於早前流出王丹妮、廖子妤與栢天男的「多人運動」場面，這又會否被列入在「Deleted scene」重現的環節呢？吳煒倫︰「我想未必會，最重要當日點解要刪走，因為我想保持王丹妮跟廖子妤之間的曖昧性，加上拍攝時時間好趕急，出來效果未如理想，既然拍得未夠好就不要放出來，這是很重要的原因。」

已看《毒舌大狀》的朋友，都相信對這張劇照會百思不得其解。（《毒舌大狀》劇照）

至於有機會重見天日的又會是甚麼場口？吳煒倫︰「有一場林涼水講解自己點解叫『林涼水』，因為很多人都覺得有趣，我覺得可以再剪出來給觀眾看。另外有幕子華花了整整兩分鐘，不停毒舌林保怡的戲份，都可以公開給大家欣賞。」

吳煒倫透露有兩幕可考慮作「Deleted scene」公開大家欣賞。（陳順禎　攝）

在《毒舌大狀》入面，栢天男飾演香港富商，鍾家的入贅丈夫鍾京頤，而太太就是鍾念華（廖子妤　飾），二人之間就出現了曾潔兒（王丹妮　飾），是鍾京頤的小三，更育有一女，而整單案就是源自女兒的「意外」身亡。

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毒舌大狀｜王丹妮廖子妤多人運動場面被刪　栢天男︰未拍過咁激烈

製作特輯有「多人運動」片段

戲中廖子妤與王丹妮勢不兩立，最後不單對簿公堂，更立志要催毀對方一生為止。戲中有簡單提及二人本是好朋友，但因王丹妮搭上先生栢天男才反目成仇。不過在製作特輯及流出的劇照中，竟發現三人原先的關係看來不淺，甚至有「多人運動」的場面。

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王丹妮在製作特輯中講到今次跟廖子妤的關係，與《梅艷芳》完全不同，由姊妹情的愛反目成仇，甚至要催毀對方。廖子妤就覺得正因為上套戲合作過，令她今次好放心去演，沒有尷尬。而鏡頭一轉去到栢天男，就顯示三人互相挑逗的畫面，栢天男︰「我從來未拍過這種咁激烈，咁野性的場面，所以事前都做了不少準備。」

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在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
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