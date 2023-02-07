《毒舌大狀》吳煒倫親解刪走「三人行」原因　強調不建議推加長版

2023年賀歲電影《毒舌大狀》，導演吳煒倫執導，黃子華、謝君豪、王丹妮、阿Dee何啟華、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭主演，自年三十上映以來，屢破票房紀錄，截止昨日（6日）在舉行千人慶功宴之時，更高見$8,000萬，可喜可賀。電影收得，自然想加碼，早前有流出王丹妮、廖子妤與栢天男的「多人運動」場面，引起熱議，《香港01》就詢問導演吳煒倫，看看有沒有機會推出加長版，將該場面重見天日。

《毒舌大狀》上映以來受盡觀眾歡迎，昨日（6日）舉行「千人慶功宴」，筵開超過100圍，與觀眾見面、一同慶祝。（陳順禎 攝）

加長版無望？

問到電影可有機會推出加長版，導演吳煒倫明言不太想︰「加長場版我個人不太想，因為現在版本整個節奏好理想，如果有買影碟的觀眾都知會有Deleted scene，我嘗試跟公司研究某些有趣的場口，又被刪掉的，看看可否在影碟推出時加上去。」但作為老闆，當然想加在電影中讓大家再次入場欣賞。吳煒倫笑言︰「那我盡量說服老闆不要這樣做啦，哈哈。」

導演吳煒倫不太建議推出加場版，「現在版本整個節奏好理想。」（陳順禎 攝）

「多人運動」情節永久封存

提到被刪片段，大家最有興趣莫過於早前流出王丹妮、廖子妤與栢天男的「多人運動」場面，這又會否被列入在「Deleted scene」重現的環節呢？吳煒倫︰「我想未必會，最重要當日點解要刪走，因為我想保持王丹妮跟廖子妤之間的曖昧性，加上拍攝時時間好趕急，出來效果未如理想，既然拍得未夠好就不要放出來，這是很重要的原因。」

已看《毒舌大狀》的朋友，都相信對這張劇照會百思不得其解。（《毒舌大狀》劇照）

至於有機會重見天日的又會是甚麼場口？吳煒倫︰「有一場林涼水講解自己點解叫『林涼水』，因為很多人都覺得有趣，我覺得可以再剪出來給觀眾看。另外有幕子華花了整整兩分鐘，不停毒舌林保怡的戲份，都可以公開給大家欣賞。」

吳煒倫透露有兩幕可考慮作「Deleted scene」公開大家欣賞。（陳順禎 攝）

在《毒舌大狀》入面，栢天男飾演香港富商，鍾家的入贅丈夫鍾京頤，而太太就是鍾念華（廖子妤 飾），二人之間就出現了曾潔兒（王丹妮 飾），是鍾京頤的小三，更育有一女，而整單案就是源自女兒的「意外」身亡。

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毒舌大狀｜王丹妮廖子妤多人運動場面被刪 栢天男︰未拍過咁激烈

製作特輯有「多人運動」片段

戲中廖子妤與王丹妮勢不兩立，最後不單對簿公堂，更立志要催毀對方一生為止。戲中有簡單提及二人本是好朋友，但因王丹妮搭上先生栢天男才反目成仇。不過在製作特輯及流出的劇照中，竟發現三人原先的關係看來不淺，甚至有「多人運動」的場面。

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王丹妮在製作特輯中講到今次跟廖子妤的關係，與《梅艷芳》完全不同，由姊妹情的愛反目成仇，甚至要催毀對方。廖子妤就覺得正因為上套戲合作過，令她今次好放心去演，沒有尷尬。而鏡頭一轉去到栢天男，就顯示三人互相挑逗的畫面，栢天男︰「我從來未拍過這種咁激烈，咁野性的場面，所以事前都做了不少準備。」