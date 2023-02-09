給十九歲的我︱張婉婷郭偉倫接受金像獎提名：十年努力得肯定
榮獲香港電影評論學會「最佳電影」，由張婉婷、郭偉倫聯合執導的紀錄片《給十九歲的我》，在公映4日後，因為幾位在片中被追踪的學生表達不滿及控訴學校與製作團隊而煞停放映，引起廣大迴響及討論。
今日（9日）香港電影金像獎協會舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，《給十九歲的我》逆風入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。令香港觀眾非常驚訝。
在提名名單甫一出爐，英華女學校旋即發聲明退出「最佳電影」遴選同時，與張婉婷一同提名「最佳導演」獎項的郭偉倫，則透過電影公司發布回應，他表示：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。」
郭偉倫亦感謝金像獎與有份投票支持《給十九歲的我》的選民：「電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，對攝製隊團對這十年的努力得到肯定！」由於《給十九歲的我》為張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，郭偉倫清晰表態會繼續接受提名，至於張婉婷導演則選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但同時表示不會現身於頒獎禮。
《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我》事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。