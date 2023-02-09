給十九歲的我︱張婉婷郭偉倫接受金像獎提名：十年努力得肯定

榮獲香港電影評論學會「最佳電影」，由張婉婷、郭偉倫聯合執導的紀錄片《給十九歲的我》，在公映4日後，因為幾位在片中被追踪的學生表達不滿及控訴學校與製作團隊而煞停放映，引起廣大迴響及討論。

張婉婷與郭偉倫聯合執導的紀錄片《給十九歲的我》近日爭議不斷，然而在第41屆香港電影金像獎仍然提名「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」三項大獎。（陳順禎 攝）

今日（9日）香港電影金像獎協會舉行記者招待會，公布2023年「第41屆香港電影金像獎」各獎項入圍名單，《給十九歲的我》逆風入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎。令香港觀眾非常驚訝。

「第41屆香港電影金像獎」提名名單甫一出爐，英華女學校關校長隨即發聲明，表示《給十九歲的我》將退出「最佳電影」遴選。（英華女學校Facebook截圖）

在提名名單甫一出爐，英華女學校旋即發聲明退出「最佳電影」遴選同時，與張婉婷一同提名「最佳導演」獎項的郭偉倫，則透過電影公司發布回應，他表示：「《給十九歲的我》這套紀錄片銀幕展現出來的人生精彩動人，這十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴。」

紀錄片《給十九歲的我》的聯合導演郭偉倫，透過電影公司發表於「第41屆香港電影金像獎」提名「最佳導演」獎的回應，對協會及選民表示感謝。（《給十九歲的我》電影海報）

郭偉倫亦感謝金像獎與有份投票支持《給十九歲的我》的選民：「電影和人一樣，擁有其生命，作為導演，我們的工作已完成，但作品的生命依然繼續。感謝香港電影金像獎及電影業各界選民的支持，對攝製隊團對這十年的努力得到肯定！」由於《給十九歲的我》為張婉婷及郭偉倫聯合導演作品，郭偉倫清晰表態會繼續接受提名，至於張婉婷導演則選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但同時表示不會現身於頒獎禮。