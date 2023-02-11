梅根紀錄片爆衣著被網民嘲似糞便　哈里轟傳媒令愛妻成戴安娜2.0

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室後，在專訪中指控王室存在種族歧視，更漠視自己的精神健康導致萌生自殺念頭。其後與Netflix合作推出紀錄片《Harry & Meghan》，哈里亦出版了回憶錄《Spare》，當中的內容要幾爆有幾爆，儘管相隔一個月仍是網民茶餘飯後討論的熱話。

哈里和梅根在紀錄片中力數王室不是。（Netflix）

哈里和梅根一直都以受害者姿態狂數英國王室不是，除了分享兩人邂逅、相戀的甜蜜故事，同時亦火力全開地控訴王室的規矩。雖然王室沒有對紀錄片及回憶錄作出任何回應，但有外媒傳王室對指控感憤怒，並已作出最壞打算來應對哈里和梅根的片面之詞。

自梅根嫁入王室後，無論衣著還是舉止都經常被外界拿來更表現優異的凱特作比較。（Getty Images）

自梅根嫁入王室後，無論衣著還是舉止都經常被外界拿來更表現優異的凱特作比較，她在紀錄片中回應了過去被網民嘲笑的穿搭，並委屈地表示王室各種無理又不清晰的穿衣規定，才讓自己無所適從，就連英國國歌都要在網上自學。

由於「時尚外交」一直都是王室不文明規定，衣著需要因應不同場合表達出意思，同時王室成員的穿搭象徵著英國的形象。在脫離王室前，梅根經常以大地色及裸色系的穿搭現身公開場合，不過保守的服裝卻惹來海量負評。當中梅根於2017年出席聖誕節禮拜的穿搭，就因為禮帽的形狀和顏色，而被網民嘲笑像「糞便」。

梅根埋怨王室沒有提供禮儀課程，被知情人士爆料，透露王室在婚禮6個月前就給梅根一本關於「如何適應當王子妃」的教學文件。（Getty Images）

梅根又在紀錄片中形容自己是真實版的《走佬俏公主》（The Princess Diaries），更指控王室沒有任何禮儀課程，不過後來被知情人士爆料，透露王室在婚禮6個月前就給梅根一本關於「如何適應當王子妃」的教學文件，包含衣服在內等大小事也準備妥當，踢爆梅根再次講大話。

梅根公開表示不明白與英女王見面為何要行屈膝禮。（紀錄片畫面）

雖然已經脫離王室，梅根仍然負評不斷，早前她返回英國出席青年高峰會時，穿上紅色Valentino高訂晚裝亮相，再被網民鬧爆頻頻著用名牌單品，與常以親民平價品牌出席活動的凱特作比較。

哈里不滿媒體將梅根塑造成反派與凱特比較。（紀錄片截圖）

另外，哈里亦公開表明不滿傳媒一直追訪愛妻梅根，談及傳媒的報道手法，梅根刻意不多加意見讓哈里當主導。哈里直言明明梅根和凱特「都一樣」，為何媒體的取態會變得如此兩極。哈里更甚至提及已故母親戴安娜王妃，認為梅根正經歷母親當年受的傳媒壓力，更指梅根是翻版戴安娜，而梅根亦認同。

Netflix｜梅根爆王室禮儀好麻煩 哈里王子竟然認同激嬲英國網民

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