體能之巔｜秋成勳黑歷史多多　為奧運放棄韓藉靠陰招贏比賽

Netflix競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）連續多個星期登上點擊率排名冠軍，全球觀眾熱捧引起不少話題，100位參賽選手之中，年紀最大的秋成勳成為焦點，現年47歲的他，力壓一眾年輕選手殺入二十強，在淘汰賽中奮力出戰，令觀眾看得動容，亦令他本人氣再度急升。

國家級柔道選手出身，轉戰MMA格鬥亦取得好成績，仲有個靚老婆同可愛女兒，秋成勳絕對稱得上是人生勝利組，但其實他亦有不少黑歷史，曾經是過街老鼠級別的犯眾憎，究竟佢做過啲咩呢？



秋成勳人氣之高，《體能之巔》的宣傳海報都由他佔大頭。（網上圖片）

秋成勳雖然於日本大阪出生，但國藉是家鄉韓國，從小受父親薰陶而練習柔道，夢想為家鄉出戰奧運，有指由於他在日本出生受到歧視，最終未能入選國家隊，無緣出戰2000年悉尼奧運。2001年秋成勳代表韓國拿下亞洲柔道錦標賽冠軍，但他卻於同年放棄韓國籍並入籍日本，改名為秋山成勳，2002年他代表日本再度拿下亞洲柔道錦標賽冠軍，並於同年的釜山亞運擊國南韓選手拿下金牌。

秋成勳是國家級柔道選手，但因為國藉問題加上出貓而犯眾憎。（影片截圖）

雖然秋成勳的運動成就有目共睹，但他「彈出彈入」轉國藉就令兩國人民都對他反感，可謂「兩邊不是人」，尤其他曾經對著韓國媒體表示：「加入日本籍只是為了柔道比賽，我是永遠的韓國人，感謝那些聲援我的韓國同胞！」，不但被韓國人民稱伙「賣國賊」，亦被日本人討厭，給他改花名「反骨的柔道王」。

秋成勳被對手中村兼三多次投訴柔道服太滑，可是最後不了了之，其實當時秋成勳已經出貓。（影片截圖）

除了國藉問題，秋成勳運動生涯最大的醜聞是作弊，當年他入藉日本都是為了出戰2004年雅典奧運，只要他在2003年柔道世界大賽贏得冠軍，就肯定可以代表日本參加奧運。在國內選拔賽時，秋成勳擊牌前奧運金牌選手中村兼三，賽後對方抗議秋成勳的柔道服太滑，跟本捉不住影響表現，但最後不了了之。

秋成勳放棄韓國藉並入藉日本，只為能夠參與奧運，可惜最終未能圓夢，至今仍然日本藉。（影片截圖）

然而後來秋成勳出戰世界賽，都被來自法國、蒙古及土耳其的對手指控柔道服有問題，認為他靠作弊才勝出，當時秋成勳的解釋為「落太多洗衣液」，實情是在衣服上塗滿含油性的軟化劑，之後主辦單位要求他在接下來的比賽跟對手交換柔道服，結果秋成勳在餘下賽事全數敗陣，只拿到第五名，而在翌年的全日本柔道選拔大賽，他亦四強止步，最終無緣出戰奧運。

秋成勳（右一）在記者會上承認在「K-1 PREMIUM 2006 Dynamite」的壓軸比賽上作弊。（網上圖片）

對柔道心灰意冷的秋成勳，於2004年轉戰MMA職業格鬥，一開始表現相當出色，十場比賽勝出九場，但接下來竟然又再出貓！2006年他在「K-1 PREMIUM 2006 Dynamite」的壓軸比賽上，被對方投訴身體太滑，然而裁判沒有理會，最終秋成勳勝出，賽後他解釋自己太大汗，但經調查後發現他在比賽當日在身上塗滿潤滑油，大會決定剝奪他的比賽成績及無限期停賽，直至2007年回韓國比賽。

秋成勳在《體能之巔》是年紀最大的參賽者，憑著出色表現獲激讚。（IG圖片）

2010年打後秋成勳的表現大不如前，格鬥事業走下坡，但他早已搵到後路，在各大韓國綜藝節目中亮相，2013年更憑《超人回來了》跟女兒秋小愛一起爆紅，成功轉型為藝人，現在《體能之巔》又令他人氣再急升。

《超人回來了》令秋成勳爆紅，父女倆豬籠入水。（IG圖片）