黑暗榮耀2｜預告率先劇透4大震撼細節　宋慧喬復仇之路有阻滯？

由宋慧喬主演的大熱韓劇《黑暗榮耀》播出後引起極大迴響，至今兩個月仍穩站Netflix排行榜的Top 10位置。繼早前釋出的全新劇照，官方再於今日（23日）公開正式預告，極緊湊的復仇戲碼將全力開展，令人期待一眾角色的下場，同時預告亦率先劇透一些驚人細節。



《黑暗榮耀》第二季即將於3月10日回歸！（劇集海報）

官方早前釋出一系列海報，每張也透露了宋慧喬與每人之間的發展。（劇集海報）

《黑暗榮耀》由《太陽的後裔》與《鬼怪》編劇金銀淑執筆，宋慧喬首次挑戰暗黑復仇角色。劇情主要集圍繞校園欺凌，講述宋慧喬飾演的女主角文同珢在高中被朴涎鎭（林智妍 飾）一行人霸凌與嚴重虐待，更被電髮棒燙手腳，留下永不磨滅的身心創傷。18年來，文同珢策劃縝密的復仇計畫，目的要霸凌五人幫付出代價。她靠著驚人的意志，逐步展開復仇。

文同珢的復仇計劃火力全開！（《黑暗榮耀》預告畫面）

首季留下不少伏筆，劇迷關注的除了文同珢如何對付朴涎鎭，殺死孫慏梧（金建宇 飾）的兇手是誰，又或者孫慏梧是否真的死了，還有朴涎鎭的丈夫河度領（鄭成日 飾）會否協助文同珢復仇。

孫慏梧生死未卜。（《黑暗榮耀》預告畫面）

河度領為何到訪巫師占卜店？（IG/@netflixkr）

河度領協助文同珢復仇？

在短短2分鐘的預告中，竟揭露了驚人的細節。片段開頭，知道太太朴涎鎭欺凌文同珢的河度領看到文同珢身上滿佈疤痕感驚訝又心痛，並說：「文同珢，等復仇结束了，妳就能快樂嗎？」及後亦穿插了河度領大鬧朴涎鎭的畫面，相信接下來河度領很大機會倒戈聯同文同珢攜手對抗朴涎鎭。

文同珢是殺人兇手？

在首季被重物襲擊頭部的孫慏梧（金建宇 飾）生死未卜，但朴涎鎭一行人都認為孫慏梧已死。暫時所知的，就是孫慏梧在選物店被襲擊，而兇手就穿上了綠色高跟鞋，但擁有同一雙高跟鞋的有三人，包括文同珢、朴涎鎭及空姐崔惠程。不過值得留意的是，畫家李蓑羅在家中疑似精神崩潰時，畫下了巨型綠色高跟鞋，疑似暗藏不可告人的秘密。

文同珢、朴涎鎮及空姐崔惠程都擁有同一雙綠色高跟鞋。（《黑暗榮耀》劇照）

李蓑羅在家中疑似精神崩潰時，畫下了巨型綠色高跟鞋。（《黑暗榮耀》劇照）

不過在最新預告中，孫慏梧與文同珢通電話時指自己沒有殺人，所以是無辜。鏡頭轉向文同珢露出詭異笑容並說出「你覺得自己無辜？」一句後，就播出孫慏梧被襲擊的畫面，兇手就穿上了米色乾濕褸或長裙，而文同珢及朴涎鎭曾穿過類似的衣服，令文同珢成為疑兇之一。

文同珢利用孫慏梧進行復仇，但預告一幕竟然令她成為嫌疑人。（《黑暗榮耀》預告畫面）

在孫慏梧被襲擊的畫面，兇手就穿上了米色乾濕褸或長裙。（《黑暗榮耀》預告畫面）

文同珢及朴涎鎭曾穿過類似的衣服，令文同珢成為疑兇之一。（《黑暗榮耀》預告畫面）

大嬸性命難保？

姜賢南所飾演的大嬸廉惠蘭在首季一直暗中協助文同珢復仇，兩人的關係起初是交易關係，但過程中卻發展出深厚友誼。預告中，看到廉惠蘭被人毒打至口腫面腫，疑似是被朴涎鎭發現後被重點對付，令大批劇迷擔心大嬸性命不保。

大嬸廉惠蘭被毒打。（《黑暗榮耀》預告畫面）

有不少劇迷都很擔心大嬸的安危。（《黑暗榮耀》預告畫面）

文同珢被朴涎鎭威脅？

預告其中一幕，朴涎鎭去到文同珢的住所並發現大量自己及霸凌人士的照片後，得悉文同珢策劃了18年的復仇計劃。可惜其後文同珢返回住所後，發現有照片或某物件消失了，文同珢隨即頻臨崩潰狀態。雖然暫時未知道是什麼，但很可能是朴涎鎭奪走了會令文同珢失去一切或復仇徹底失敗的東西來威脅她。

朴涎鎭奪走了會令文同珢失去一切或復仇徹底失敗的東西來威脅她。（《黑暗榮耀》預告畫面）

文同珢復仇之路有阻滯？（《黑暗榮耀》預告畫面）