殘影空間︱幕後花絮大晒專屬防蚊香居保容顏　鄧麗欣：我非常惹蚊

香港懸疑電影《殘影空間》，由陳志文首次執導，鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、余香凝、凌文龍、張建聲、蔡瀚億等主演，電影今日（23日）正式在香港上映。

鄧麗欣主演新作《殘影空間》已於2月23日上映。（《殘影空間》電影劇照）

日前《殘影空間》製作團隊在社交媒體上推出一系列製作特輯，請演員分享拍攝的角色與心路歷程，而女主角鄧麗欣於電影上映前夕，在社交媒體上載一段幕後花絮，向觀眾分享自己在拍攝現場的專屬「香居」。

鄧麗欣「豪宅」曝光，實為《殘影空間》拍攝期間的流動休息室兼防蚊「天幕」。（《殘影空間》花絮影片截圖）

《殘影空間》部分戲份取景於堪稱「全港最猛鬼」的元朗達德小學，鄧麗欣勇闖猛鬼地拍攝自然做足準備，然而最令Stephy害怕的並非傳聞中猛鬼，而是更為滋擾的蚊蟲。鄧麗欣在幕後花絮中坐在一個帳幕型蚊帳中笑指：「歡迎大家來到我的香居，我『新買的豪宅』，都有十幾二十尺大！這個設備具有防蚊、防彈、防霉、防臭的功能，但不能防雨，因為有洞。」

在《殘影空間》拍攝第二日架起防蚊「天幕」，全因取景的達德小學蚊患嚴重，加上鄧麗欣本人非常惹蚊。（《殘影空間》花絮影片截圖）

鄧麗欣笑指《殘影空間》現場的蚊帳能夠防蚊、防彈、防霉以及防臭，但不能防雨。（《殘影空間》花絮影片截圖）

鄧麗欣透露在達德小學拍攝的第二日便設置防蚊帳，全因蚊患阻礙拍攝：「因為這邊實在太多蚊子了，我第一日非常不安地坐着，擔心會被蚊子咬。結果有被蚊子叮了臉部，拍攝時臉頰就腫了起來，所以為了拍攝不要被阻撓，今天就需要有這個措施。」鄧麗欣亦表示帳幕內一應俱全，有齊風扇、露營椅與糧食，自己能夠安心坐在「豪宅」內休息睡覺。

鄧麗欣拍攝期間在蚊帳休息，非常識嘆。（《殘影空間》花絮影片截圖）