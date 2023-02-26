殘影空間專訪｜鄧麗欣重視情緒管理　「禪定打坐清空自己腦袋」

電影《殘影空間》，由鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、凌文龍主演，一宗駭人聽聞的血案，社工虐殺家人後被捕。而飾演法醫精神科醫生徐曉靜的Stephy，天生擁有特殊能力，在殺人犯的潛意識空間發現案中有案，繼而覓得真兇。首次飾演醫生角色的Stephy，頗有新鮮感，而拍攝後，更對精神病有另一面了解。（電影現已上映）

鄧麗欣在戲中飾演法醫精神科，一門觀眾較少接觸的職業。（《殘影空間》劇照）

初接到劇本，Stephy最感興趣是自己擔任的職業「法醫精神科」醫生，而今次更是自己首次飾演醫生角色。對於當醫生，一大堆專有名詞往往令演員背到頭都痛，但今次角色因為是精神科醫生，反有「優待」。Stephy︰「精神科醫生是透過交流跟病人溝通，所以不算有太多專有名詞，反之如何用情緒和表情去引導病人講出自己問題，這比較重要，如何從一個簡單問題，讓病人或觀眾知道你對他的關心。」

Stephy為要逼自己進入狀態，每晚看很多恐佈片，又看很多命案或殺人犯的紀錄片。（葉志明 攝）

逼自己逼到胃痛

為令自己入戲，Stephy有段時間都「折磨」自己，「因為要逼自己進入狀態，每晚看很多恐佈片，又看很多命案或殺人犯的紀錄片，從精神科醫生或警員問話畫面，都可以對自己角色的背景有更多了解。」可能逼得太緊，終有一日拍攝時出現問題。「有一晚拍攝途中感到胃痛，就知道情緒受到影響，身體出現警號。」

既然給予自己太大壓力，那麼如何抽離？「幸好自己都有拍戲經驗，又因為香港拍戲好急趕，你完成這部戲，下部戲便要再開工，所以好快要抽離再投入另一角色。更幸運是自己情緒管理上還好，加上當日緊接要拍攝《男排女將》，這套劇故事正面又熱血，好易拉番自己出嚟。」

情緒病有時是源於，自己忽略了解另一個自己。（葉志明 攝）

「我寧願擔當聆聽角色」

提及精神問題，身在一個急速發展的城市，或多或少都會有，問題是如何去好好疏理，免到日積月累令問題爆發。「我覺得每個人多多少少都會有潛在的情緒問題，就算你是一個幾積極的人，總會有負面情緒，如何調適才是箇中學問。我自己不太懂去安慰，亦不敢亂說，自己冇相關經歷，只會跟對方講『睇開啲』，但『睇開啲』是怎樣做到呢？是要學習的，我寧願擔當聆聽角色，提供愛和陪伴。」

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至於自己的舒壓方法，Stephy因為近年學佛，會選用禪定打坐方法。「令自己靜下來，感受一下自己身體，清空自己腦袋。最少每晚有10至20分鐘，我又有學瑜伽，始終運動是有幫助的，學會完全呼吸，好好地呼吸正好讓自己定下來。」