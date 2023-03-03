男與女｜鍾楚紅從影最大膽演出　與關海山床戲震撼觀眾

香港電影分級制度於1988年實行，此前發行的電影不受分級所限，出現大尺度劇情相當常見，1983年前上映的《男與女》題材嚴肅意義深遠，惟焦點落在鍾楚紅與關海山的大膽情慾戲，甚至不少人至今仍爭論究竟紅姑當年有否露點。

紅姑跟關海山的情慾戲震撼大批觀眾。（電影截圖）

《男與女》蔡繼光執導及編劇，講述鍾楚紅由內地偷渡來港，未能投靠親戚而要流浪街頭，由於沒有身份證而沒法找工作，只好寄居在環境惡劣的木屋區，淪為一眾男工的洩慾工具來維持生活，之後更下嫁年長許多的關海山，一心為對方生仔換取身份證；萬梓良飾演回流香港的泰國華僑，是個拳撃好手，有日偶然認識了鍾楚紅，二人互相解救過對方而結緣，後來發展成秘密情人，兩人以為可以在香港闖出一片天，卻始終無法擺脫身份枷鎖。

紅姑憑《男與女》勇奪第29屆亞太影展最佳女主角，但失落金像獎影后。（電影截圖）

當年鍾楚紅只得23歲，跟關海山年紀相差近40歲，已屬「爺孫戀」的程度，紅姑面對老戲骨毫不怯場，搏盡豁出去演出，除了情慾場面引起嘩然，戲中有一幕紅姑被人偷窺沖涼，更疑似有露點畫面，多年來不斷有人爭論究竟有否裸露，可謂不解之謎。

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撇除「鹽花」，《男與女》是個探討道德、兩性平等及身分問題的故事，呈現80年代初的香港真實面貌，新移民來港後所面對的身分問題、木屋區的獨特文化、低下階層的困境，如此題材沉重的劇情片，為當時動作片與喜劇充斥的港產片界帶來一股衝擊。