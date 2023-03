名媛蔡天鳳被殺害及肢解一案轟動全港,原來遠至美國都有媒體報導,著名娛樂雜誌《People》日前於Instagram出Post講述案件,以「網紅」及「模特兒」來稱呼蔡天鳳,又表示已聯絡香港警方查詢被捕涉案者是否有代表律師。

《People》於Instagram出Post講述蔡天鳳被殺案。(網上截圖)

出Post後不少荷里活名人回應,包括人氣棟篤笑女星Chelsea Handler,留言說:「天啊,咁恐怖」(Oh my god. How horrifying),《沙灘拯救隊》(Baywatch)女星Gena Lee Nolin亦留言:「好慘同好噁心」(So sad and sick),案件已引起國際關注。