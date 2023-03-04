《風再起時》被刪片郭富城想搞地產　神秘角色誠哥︰搞地產我唔識

由大地時代文化傳播（北京）有限公司、美亞電影製作有限公司出品的年度鉅作《風再起時》，以全新視覺描繪上世紀六十年代「四大探長」事跡。電影上畫以來獲不少好評，更有觀眾希望看到加長版。踏入上映第二周，官方社交平台便率先公開部分刪剪片段，回饋觀眾。而第一條內容竟與香港地產界鉅子「誠哥」有關？



這一幕在正片一直找不到，原來是在刪剪片段中出現。（《風再起時》電影劇照）

「誠哥」來自潮州

昨晚（2/3）上載的刪剪片段中，時間一來就是講1965年，郭富城飾演的磊樂派人帶了一位叫「誠哥」的人物，跟四大探長見面，磊樂見到立即以潮洲叫這位誠哥「坐、坐、坐」這對白已暗示「誠哥」跟他是同鄉，都是潮州人。

探長的手下，抬出一箱錢來。（《風再起時》影片截圖）

隨後，手足們便搬出一喼銀紙，此時嚴洪（譚耀文 飾）便跟誠哥說︰「銀行擠提，我哋有。」然後磊樂便開門見山跟誠哥講，大家自己人，幫手拿這幾萬元做小小事︰「你抬住啲錢去搵督爺，叫佢批幾塊地畀我哋，（潮州話）事成之後，包你有好處。」

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誠哥一時未能理解反問︰「督爺？」南江隨即加以解說︰「戴麟趾爵士、Sir David Trench有沒有聽過？」即是1961至1964年間的港督，但原來誠哥不是不知港督是誰，而是擔心做不來，並以半鹹淡的廣東話講︰「搞地產我唔識。」惹來全場大笑，磊樂更以潮州粗口問候。其實探長只是要誠哥出面做「人頭」，背後資金及人脈由他們處理。

李嘉誠由塑膠廠變地產公司

至於「誠哥」該人物，疑似影射香港地產界鉅子李嘉誠先生，李生在1965年時，仍以從事塑膠業為主，直至67暴動後，把握機會以平價買入土地，賺到第一桶金，成功由塑膠廠變成地產公司，1972年7月，李嘉誠更將公司改名為長江地產，同年11月順利在香港股票市場上市。