黑暗榮耀2｜絕密片段率先曝光　河度領一句話揭露早知朴涎鎮出軌

由宋慧喬主演的大熱韓劇《黑暗榮耀》播出後引起極大迴響，至今兩個月仍穩站Netflix排行榜的Top 10位置。第二季即將於3月10日回歸，在早前發布的兩分鐘正式預告，引發不少網民都對劇情的發展引頸以待。日前韓國節目中，搶先公開了一段河度領（鄭日成飾）與朴涎鎮（林智妍飾）的對話，暗示男方一直都知道妻子出軌。

第二季即將於3月10日回歸。（劇集海報）

韓國tvN節目《洪真慶的電影鐵粉生活》率先公開了《黑暗榮耀》第二部的絕密片段，看到河度領與朴涎鎮在家中的對話，女方難以接受河度領扯上關係，並質問丈夫：「你跟文同珢（宋慧喬飾）下圍棋？你們倆是怎樣？文同珢那種人怎麼可能入得了你的眼？」

河度領直接說出內心感受：「一開始是因為好奇，後來見不到時便一直等待著，再次見面時產生了好勝心，但卻被奪走了主導權，讓我慌了，我想擁有那種時間，一邊下棋一邊感受窒息的時間。」朴涎鎮聞言大怒，更指控河度領出軌，不過男方卻冷靜地表示太太這樣說令他感到委屈，同時反擊指：「所以我一直沒問妳跟全宰寯（朴成勳飾）的關係。」

有不少網民對河度領一直知道朴涎鎮與全宰寯出軌而感驚訝，更引起熱烈討論，認為朴涎鎮在第二季將會玩完，同時亦對為何河度領不揭發出軌事件。不過有人就推測朴涎鎮因為有預感河度領會協助文同珢復仇，而將傷害文同珢的行動升級。