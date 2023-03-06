37歲男星拍Netflix情慾劇豪曬巨鵰事後認造假：我以為大家都知道

【Netflix／性生活】影音平台興起讓影視節目的表現尺度愈來愈放寬，男女正面全裸不再只是A片的特色，非成人影片也不乏類似場面，不過道具、化妝技術精進，常常「以假亂真」，觀眾以為大膽解放的演員，有可能並非親身上陣，最近又有一個活生生的例子。



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前年推出的Netflix劇集《性／生活》（Sex/Life），描述女主角已結婚、為人妻母的情況下再度碰到前男友，再度被挑起情慾，而丈夫忍不住前往探查到底是什麼樣的男人讓妻子念念不忘，終於兩人在淋浴間「見真章」，澳洲男星亞當德莫斯（Adam Demos）飾演的舊愛洗到一半轉身面對鏡頭，雙腿之間25cm的「大鵰」掀起熱烈話題，不只在歐美讓觀眾討論不已，亞洲網友也在分析那是亞當自己的真實尺寸，還是透過道具幫助？

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深諳話題炒作的製作人，語帶玄機稱亞當拍那一幕「沒有用替身」，亞當則回答紳士是不講這些的，兩人愈保持神秘，真相愈引人好奇。終於該劇近日第2季上架，亞當受訪時直接了當說道：「我以為大家都知道那個是假的器官了，這事情都這麼久了。不過我真的沒想到會有如此瘋狂熱烈的迴響，實在是一場狂亂的歷程。我真的很吃驚，但這也是這部戲的一部分，確實好玩」。

當初的「25cm」讓原本澳洲以外觀眾很少人認識的亞當，迅速變成討論焦點，知名度暴漲，到了第2季，除了有新的男性要角瓜分他的戲分，他也只剩下背面裸臀的演出，正面全裸的部分交棒給別人來負責。

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