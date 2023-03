以神之名｜攝理教鄭明析私藏大量女信徒裸照　曾匿藏清水灣豪宅

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭發韓國邪教攝理教教主鄭明析性侵及強姦女信徒,引起外界極度關注。方力申女友葉萱(Maple)在片中挺身而出大爆鄭明析恐怖真面目,至今受害人在亞洲地區已經高達近千人。

警告:以下內容,可能令人感到不安! 敬請留意!

鄭明析多次表明自己是上帝的執行者及要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

至今受害人在亞洲地區已經高達近千人。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

自稱「彌賽亞」(Messiah,意即救世主)的鄭明析於1999年因綁架女信徒,而爆出淫亂事件後,迅速逃離韓國,為了逃避通緝而潛逃至日本、台灣、馬來西亞、香港、北京等地繼續傳教及擴展淫亂版圖,同時繼續找韓國女信徒到外地發生性關係。

以神之名|攝理教鄭明析1晚激戰50女信徒 5裸女服侍沖涼片段曝光

這些信徒會稱呼教主為老公。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

在逃亡期間,繼續有不少受害人出面指控鄭明析性侵,反攝理教組織「出埃及記」創辦人金度亨於2003年收到消息,有攝理教女高層準備到香港與鄭明析會面,故與組織的幾位成員進行跟蹤,並發現鄭明析匿藏在清水灣一豪宅別墅。

鄭明析在香港動植物公園的畫面。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析曾於2003年匿藏在清水灣豪宅別墅。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析被捕畫面曝光。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

由於鄭明析下半身赤裸及下體正處於勃起狀態,故一度未能站起來。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

「出埃及記」成員立即通知入境處,並進行拘捕行動。入境處人員從前門進入豪宅,而成員們就到後山防止他逃走。當時鄭明析正在後山搭起的蚊帳中,與只穿上泳裝的女信徒聊天。在被捕的過程中,由於鄭明析下半身赤裸及下體正處於勃起狀態,故一度未能站起來。由於事件太轟動,香港報章及台灣雜誌都有報道邪教教主落網的新聞,可惜最後鄭明析卻聘請了律師,繳交了十萬美元的保釋金後,便逃到內地。

壹周刊都有報道鄭明析的惡行。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

壹周刊都有報道鄭明析的惡行。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析私藏女信徒的裸照及淫褻片段:

+ 4

直至2006年,鄭明析透過教會牧師的引線,於香港尖沙咀金巴利道一公寓設立辦公室。曾在辦公室工作的爆料人透露,辦公室會處理來自韓國的郵件、包裹及行李,確認物件後就會寄給正身處內地的鄭明析。爆料人指郵件有大量女信徒的裸照及淫褻片段,甚至是私密處的大特寫。1年後香港辦公室關閉,爆料人將所有證據上傳到雲端,並寄給金度亨。事件公開後,由於牽涉海量資訊,被韓國媒體稱為「香港X檔案」。

+ 1

以神之名|方力申女友被邪教領袖性侵 34秒極變態錄音終極曝光

點擊下圖看詳細錄音內容: