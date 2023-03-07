以神之名｜奧姆真理教麻原彰晃荒淫超越鄭明析　迫女信徒口傳精液

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭示南韓四大邪教領袖的事跡，其中「攝理教」教主鄭明析長期淫辱女信徒的行為令人髮指，多名受害人更挺身指證他，當中來自香港的葉萱（Maple）更願意露面詳述受性侵的過程，引起轟動。

據麻原彰晃的女兒透露，麻原彰晃的情婦甚多，他的私生子女遠超官方公布的12名。（視覺中國）

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其實世界各地的邪教領袖，大部份都會借傳教名義性侵信徒，例如日本奧姆真理教（現已改名為Aleph阿雷夫）前教主麻原彰晃，至少有過百名女信徒成為他的情婦，每晚輪流服侍他，她們要接受教主所有性要求，變態程度令人咋舌。

麻原彰晃於2018年7月6日被執行絞刑。（視覺中國）

據麻原彰晃排行第四的女兒松本聰香所著的《我為何是麻原彰晃的女兒》一書，透露麻原鍾情長頭髮、皮膚白皙的女性，將百多名情婦組成名為「荼枳尼天」的後宮團，每一名情婦都要由麻原親自挑選，有指後來成功脫教的情婦成為著名AV女優及模得兒。

有指諧星中島知子被奧姆真理教洗腦後幾乎打算下海當AV女優。（影片截圖）

當然，麻原會向後宮團以外的女信徒下手，以宗教儀式為名要求與12歲到至20歲的貌美處女信徒發生性關係，聲稱藉此幫助她們「提升警戒」，當中進行的「儀式」極為荒淫，例如強迫少女吞下他的精液，聲稱其精液為「神血」，少女們用口互傳精液有助練功。此外，麻原還喜歡收集女信徒的陰毛，存放在貼上名字的瓶子，有指警方曾沒收過百瓶女性陰毛。