體能之巔｜金春理被網民改圖「放大私處」性騷擾　霸氣回應獲激讚

韓國真人秀《體能之巔：百人大挑戰》（Physical: 100）找來100位身材健碩、擁有好體能的男女參加生存戰。該節目在上個月已正式完結，而不少觀眾們心中的遺珠選手就是健美運動員金春理。



春理在韓國健美界相當有名，因此有不少人都看好她可以在《體能之巔：百人大挑戰》走到最後。沒想到，就在首個一對一環節中，春理對上了格鬥選手朴亨根，並且遺憾敗戰。該對決也因為樸亨根對春理壓胸的行為而引發不公平的爭議。

【相關圖輯】體能之巔｜男選手以膝蓋壓胸遭網民鬧爆 金春理卻一句力撐冇問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

俗話說「人紅是非多」，春理在參加《體能之巔：百人大挑戰》後遭受了網路欺淩，不少人對她的身體進行惡意評價及攻擊。春理在接受韓國《BBC News》訪問時表示，有些人留言稱：「女人有這樣的肌肉太誇張了」、「比男人更噁心」等等，有的網友把她的照片特意放大至內褲部分的某個部位，進行言語性騷擾，一度讓她心裡十分難受。

【圖輯】點圖放大看更多《體能之巔》「筋肉女」金春理IG靚相👇👇👇

+ 27

對於種種網路欺淩，春理霸氣地回應表示，對她來說，身體就是她的全部，而這些網友也不是要和她過日子，因此無需在意他們：「我本身就是我對於美的標準，所以我認為我的模樣十分美麗。」坦蕩蕩面對酸民的態度，令網友留言大讚春理：「十分帥氣」、「尊敬您」、「為你鼓掌」等等。

【相關圖輯】《體能之巔》10大選手邊個最紅？數據揭秘秋成勳不敵呢個爆肌男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 36

春理是在初中二年級時看了電影《未來戰士》（The Terminator／魔鬼終結者）後，認為女主角拿著槍，肩膀和手臂有肌肉的模樣十分帥氣，從此有了當健身教練的夢想。不過，春理不敢告訴家人此事，還曾因為被家人催婚而離家出走，現在也自己獨立生活著。在練習舉槓鈴12年後，春理於2018年健美大賽PCA（Physical Culture Association）歐洲杯冠軍。在訪問最後，春麗說道：「有很多人想開始運動，但卻做不到。別輕易放棄，如果自己真的想做，那就像我那樣，嘗試一次堅持到底吧。」

【本文獲「Goody25」授權轉載。】