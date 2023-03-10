《正義迴廊》登上Disney+　麥沛東楊偉倫提名影帝︰多謝大家支持

《正義迴廊》被譽為近年香港最出色法庭戲之一，累積票房衝破4,300萬港元。電影更榮獲多項電影大獎提名，其中包括：新鮮出爐勇奪第29屆香港電影評論學會「年度推薦電影」，及榮獲第46屆香港電影金像獎共16項提名：「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳原創電影音樂」、「最佳原創電影歌曲」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」，及「新晉導演」。《正義迴廊》即將於3月25日晚上9時30分於Disney+ 獨家串流上線。

電影改編自大角咀殺雙親案。（《正義迴廊》電影劇照）

《正義迴廊》改編轟動一時的大角嘴弒親案，深入展現角色的心理狀態及生活環境，探討何謂「正義」。血腥畫面都不及人心詭詐震撼觀眾，成為去年口碑熱爆的本地電影之一。兩位男主角麥沛東及楊偉倫的演技令人眼前一亮，加上作品的精準佈局及剪接，讓觀眾陷入正邪難辨的境地，成功獲得大量戲迷支持，更二、三甚至四刷入場欣賞佳作。

戲中九人陪審團都是故事重點。（《正義迴廊》電影劇照）

麥沛東與楊偉倫雙雙入圍，前者表示：「好多謝大家支持！有咩開心得過一個人提名？就係兩個一齊提名，好開心可以同我好兄弟阿卵一齊提名！好多謝《正義迴廊》團隊，因為有佢哋先有我呢個角色，多謝！」至於阿卵則回應：「好神奇！估唔到自己可以入到圍，仲要同麥東一齊入圍係一件好開心嘅事！仲有《正義迴廊》團隊都得到好多提名真係好興奮！多謝每一位投票嘅人！算係一個人生成就解鎖！多謝！好神奇！好興奮！」