金像獎2023｜楊思敏奪女配角呼聲高　「由喜劇轉正劇係有加分位」

第四十一屆香港電影金像獎將於4月16日舉行，在女配角一欄，蝦頭（楊思敏）憑《正義迴廊》唐文珊一角，首次入圍候選最佳女配角。由於向來少參與電影拍攝，首次以正劇角色參與便獲提名，異常興奮。就賽前預測，自己都有欣賞另外四位候選人的作品，對於自己的獲獎機會都有獨特見解，不過她更想導演何爵天獲新晉導演，而男主角方面︰「麥沛東與楊偉倫兩個缺一不可，好難揀！」

由喜劇轉做正劇，楊思敏坦言是較易令觀眾有驚喜。（葉志明 攝）

「如果有票想投畀林明禎」

舞台劇演員出身，後轉戰電視劇，蝦頭楊思敏向來演喜劇角色手到拿來，所以當日《正義迴廊》劇組找她演唐文奇（麥沛東 飾）家姐唐文珊一角，自己都有點意外。「當日導演講笑話搵我演，因為個樣同麥沛東似，我信都有少許這個原因。」由喜劇演員搖身一變演正劇，蝦頭都覺得這可能是入圍原因。「我知道這方面是有加分的，跟大家印象中的蝦頭有段距離，不少觀眾覺得原來你都可以演這種角色，有這種深度和面貌。」

蝦頭力讚林明禎的演出獨一無二︰「女觀眾都不感討厭，仲會想睇多啲佢嘅演出。」（《飯戲攻心》劇照）

外界覺得自己呼聲高，當事人一貫地謙虛否認，不過蝦頭在否認時都附上專業分析，點解其餘４位會比自己高一線。「區嘉文（《窄路微塵》），她演的媽媽好似我婆婆，即是好有生活感，我由《叔叔》已喜歡她的演；王菀之（《飯戲攻心》）是一貫喜劇節奏，好準確；我又好欣賞余香凝在《緣路山旮旯》的咩姐，跟以往的演繹好不同，尤其在餐廳憶述自己過去幾年的戀愛經歷，演得好好。但如果我有票投，我會揀林明禎（《飯戲攻心》），她在戲中好閃亮，而且她的演繹方法只此一家，女觀眾都不感討厭，仲會想睇多啲佢嘅演出。」

楊思敏未有因為今次入圍，而選擇日後減少拍喜劇。「演員是被動的。」（葉志明 攝）

舞台劇與電影的不同

數完對手的優點，再謙虛都要蝦頭分析自己的優勢，「《正義迴廊》整套戲劇情都好複雜，一直帶住觀眾作理性分析，直至去到我演出部分，相對是感情用事，而我跟第一被告哥哥（朱栢謙 飾）的冷，大家一定會記得我多一點，這個位是令人易記起有著數的。」有觀眾看完，覺得這位家姐是在做戲，無論細佬有冇做都會死撐，蝦頭覺得有這想法是編劇的功力。「我角色是要令陪審團相信，我細佬是被人利用，如果觀眾看完覺得我不是，是攻心計，是扮嘢維護細佬，這是劇本寫得好好，冇人會知道真相，劇本都冇寫明我是扮還是真心相信細佬冇罪，這就是戲劇效果。」

楊思敏的戲份不多，但就是全片最感情用事一人，變相特別搶眼。（《正義迴廊》劇照）

要蝦頭演正劇不難，但要演一個如普通人般的角色先難，「平時角色好功能性，一出場就要人笑，但今次沒有，我要由步入片場開始便要以唐詠珊的節奏去行，甚至食Lunch時都是板起臉憂心重重，就連林海峰放lunch時都特意走來問我︰『你係咪唔開心呀？』我要細細聲答︰『我準備緊呀！』」

作為多年舞台劇演員，演戲經驗相當豐富，但去到電影角色，當中的技巧就要重新適應。「因為我冇經驗，所以我一早就培養出這份情緒行入片場，跟舞台劇不一樣，舞台劇事前已排練了兩個月，已經揀了最好的演出方式去演，上到台當下知道拿出那一份感覺去演。電影沒太多排練，我要在這一刻用自己的方式表達出來。」

蝦頭話救細佬一幕是自己拍的第一幕，當時冇對白只需要不停嗌救命，結果投入到真係打咗999出去。（《正義迴廊》劇照）

不會放棄喜劇

成功憑一個正劇角色入圍女配，是演藝事業上一個重要轉捩點，問到隨後會否減少喜劇演出，蝦頭斬釘截鐵說自己未有這資格。「不會吧！演員是被動的，好開心遇到好劇本好角色好對手，每個演員都好努力演好每個作品，直至機會來臨，我這種外在條件的演員，是要有適合劇本才會用到我。」

楊思敏︰「戲劇是可以幫助我，令我有種療癒，透過每個角色更清楚自己。」（葉志明 攝）

演戲對蝦頭而言，除了是工作，更是心靈的治療，由於自細父母離異，童年生活都不太愉快，直至遇上演戲，開始幫助自己逃離不濟的生活。「所以當有人找我演要爆Energy搞氣氛的角色，我完全冇問題，現實生活中我做不到，但在戲中可以。戲劇是可以幫助我，令我有種療癒，透過每個角色更清楚自己，清楚這個世界，有得演便快樂。」