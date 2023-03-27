殺神John Wick4︱致敬港產經典　大鱷原型人物竟然係洪金寶

備受萬千動作片影迷期待的《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）終於在上映，電影繼續由奇洛李維斯飾演退休殺手，在地下世界被高桌會（The Hightable）強權追捕，第四集殺到東京、柏林與巴黎等國際大城市，更與甄子丹、真田廣之等亞洲武術電影巨星並肩作戰，明星陣容空前強大，相比首三集更具規模。第四集不僅有亞洲動作電影巨星加盟，更透過其中一位角色，向港產動作經典《殺破狼》致敬，不知道眼利的觀眾有沒有發現？

殺神John Wick4｜盤點四大激戰場面 「無敵風火輪」變實戰格鬥技

殺神John Wick 4︱奇洛李維斯為雙截棍特訓12周 甄子丹型爆1打7

以下內容含有《殺神John Wick 4》電影劇透，未睇的讀者慎入！

奇洛李維斯在《殺神John Wick 4》殺到大阪、柏林與巴黎，更與真田廣之、甄子丹等亞洲武術動作演員並肩作戰。（《殺神John Wick 4》劇照）

甄子丹在第四集加盟，與奇洛李維斯對打之餘，亦並肩作戰。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

經常與荷里活電影飾演日本武士的真田廣之，亦於第四集加盟，飾演奇洛李維斯的好朋友。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

過去每部《殺神John Wick》電影，均有不少熟悉的荷里活演員加盟演出，包括「綠魔」William Dafoe、「聾啞殺手」Ruby Rose、動作演員Lonnie Lynn及武術家Mark Dacascos等。來到第四集自然毫不例外，除了史無前例有武打巨星甄子丹及真田廣之加盟，亦包括曾經參演《葉問4：完結篇》的格鬥家Scott Adkins。Scott Adkins在《殺神John Wick 4》裡飾演大鱷Killa，在德國柏林經營一間夜店及地下賭場，角色形象非常奸詐狡猾。

格鬥家Scott Adkins於《殺神John Wick 4》裡飾演經營地下賭場及夜店的大鱷Killa。（《殺神John Wick 4》造型海報）

格鬥家Scott Adkins在《葉問4：完結篇》裡飾演美軍軍官兼格鬥教官，與甄子丹飾演的葉問幾次同場較技。（《葉問4：完結篇》電影劇照）

過去在參演電影裡經常以壯碩身型示人的Scott Adkins，在《殺神John Wick 4》裡為Killa一角穿上了增肥外套（Fat Suit），Fit爆身型變成目測300磅的大肥佬，更穿上一件紫色西裝，顯得格外臃腫。當奇洛李維斯來到他的賭場時，意外地遇到追殺自己的甄子丹，但Killa卻另有圖謀，打算獨自擒下John Wick向高桌會邀功，於是奇洛李維斯與甄子丹同時發難，與Scott Adkins大打出手。

格鬥家Scott Adkins在《殺神John Wick 4》穿上增肥外套，並穿上一套臃腫的紫色西裝。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

有別於John Wick過去的對手，大肥佬Killa戰鬥力極為頑強，與身型反差甚大，與John Wick大戰多時仍然未分勝負。而《殺神John Wick 4》早前證實，Killa一角造型及靈感源自香港電影《殺破狼》裡洪金寶飾演的黑道頭目王寶，他表示：「我一直非常喜歡甄子丹與洪金寶主演的《殺破狼》，洪金寶在電影裡最後的大戰裡穿了一套很大件的紫色西裝。」他亦表示洪金寶的武打動作亦深深影響Killa一角的設計：「我第一次看到洪金寶拍《龍爭虎鬥》的後空翻時想到，對這個角色的基礎槪念。」

洪金寶與甄子丹在《殺破狼》結局的一段單打獨鬥，堪稱港產武打經典。（《殺破狼》電影劇照）

洪金寶縱使身型龐大，但動作靈活非常，與甄子丹的戰鬥力不相伯仲。（《殺破狼》電影劇照）

《殺破狼》裡，甄子丹最後打贏了洪金寶。（《殺破狼》電影劇照）

洪金寶在《殺破狼》裡飾演黑道頭目王寶。（《殺破狼》電影劇照）

洪金寶飾演的王寶非常霸氣，而且身手極為了得。（《殺破狼》電影劇照）