殺神John Wick4︱致敬港產經典 大鱷原型人物竟然係洪金寶
備受萬千動作片影迷期待的《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）終於在上映，電影繼續由奇洛李維斯飾演退休殺手，在地下世界被高桌會（The Hightable）強權追捕，第四集殺到東京、柏林與巴黎等國際大城市，更與甄子丹、真田廣之等亞洲武術電影巨星並肩作戰，明星陣容空前強大，相比首三集更具規模。第四集不僅有亞洲動作電影巨星加盟，更透過其中一位角色，向港產動作經典《殺破狼》致敬，不知道眼利的觀眾有沒有發現？
殺神John Wick4｜盤點四大激戰場面 「無敵風火輪」變實戰格鬥技
殺神John Wick 4︱奇洛李維斯為雙截棍特訓12周 甄子丹型爆1打7
以下內容含有《殺神John Wick 4》電影劇透，未睇的讀者慎入！
過去每部《殺神John Wick》電影，均有不少熟悉的荷里活演員加盟演出，包括「綠魔」William Dafoe、「聾啞殺手」Ruby Rose、動作演員Lonnie Lynn及武術家Mark Dacascos等。來到第四集自然毫不例外，除了史無前例有武打巨星甄子丹及真田廣之加盟，亦包括曾經參演《葉問4：完結篇》的格鬥家Scott Adkins。Scott Adkins在《殺神John Wick 4》裡飾演大鱷Killa，在德國柏林經營一間夜店及地下賭場，角色形象非常奸詐狡猾。
過去在參演電影裡經常以壯碩身型示人的Scott Adkins，在《殺神John Wick 4》裡為Killa一角穿上了增肥外套（Fat Suit），Fit爆身型變成目測300磅的大肥佬，更穿上一件紫色西裝，顯得格外臃腫。當奇洛李維斯來到他的賭場時，意外地遇到追殺自己的甄子丹，但Killa卻另有圖謀，打算獨自擒下John Wick向高桌會邀功，於是奇洛李維斯與甄子丹同時發難，與Scott Adkins大打出手。
有別於John Wick過去的對手，大肥佬Killa戰鬥力極為頑強，與身型反差甚大，與John Wick大戰多時仍然未分勝負。而《殺神John Wick 4》早前證實，Killa一角造型及靈感源自香港電影《殺破狼》裡洪金寶飾演的黑道頭目王寶，他表示：「我一直非常喜歡甄子丹與洪金寶主演的《殺破狼》，洪金寶在電影裡最後的大戰裡穿了一套很大件的紫色西裝。」他亦表示洪金寶的武打動作亦深深影響Killa一角的設計：「我第一次看到洪金寶拍《龍爭虎鬥》的後空翻時想到，對這個角色的基礎槪念。」