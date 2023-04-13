占美霍士因不明「併發症」緊急送院一度危殆 女兒：情況逐漸康復
撰文：莫匡堯
出版：更新：
曾於Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠》系列裡飾演反派「電魔」的奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx），日前驚傳入院病危。據外媒報道，近日正在拍攝Netflix新戲《Back in Action》、與女演員Cameron Diaz合作的占美霍士，於本周二清晨被緊急送院。
消息指占美霍士因為突然出現不明「併發症」，而需要送院急救，目前正在留院觀察當中。占美霍士的女兒Corinne Foxx日前透過社交媒體向外界報平安：「父親昨天併發症發作，慶幸在送院後及時獲得相應治療及照顧，現時情況已逐漸康復好轉。」
據消息指，占美霍士的病況一度危殆，散居於各城市的家人亦趕及前往醫院了解霍士的狀況。目前占美霍士需要暫停一切工作，留院接受觀察，而他的女兒亦感謝各界對父親的愛戴與祝福，而家人亦希望在霍士康復期間，外界能夠尊重他的私隱。
占美霍士於2004年憑《Ray》（台譯：雷之心靈傳奇）獲封奧斯卡影帝，此後他曾主演《黑殺令》（Django Unchained）、《白宮末日》（White House Down）及Marvel超級英雄蜘蛛俠的系列電影《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）等作品。