金像獎數據揭秘　劉青雲入圍17次　成龍食最多白果苦戰10次未封帝

第41屆香港電影金像獎將於16號舉辦頒獎典禮，此次影帝人選之一的劉青雲已是第17次入圍，驚人紀錄讓他蟬聯「入圍最多」的頭銜；「獲獎最多」則是梁朝偉的5次，他同時也是金馬獎該項紀錄的衛冕王。難以置信的是，曾2度奪下金馬影帝的影壇傳奇成龍，卻未曾獲得香港金像獎影帝，10次入圍全鎩羽而歸，不幸淪為「入圍但全落空最多」男星。台媒《TVBS新聞網》整理香港電影金像獎影后獲獎、入圍、落空最多的男演員。



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入圍但全落空最多／成龍／10次

69歲的影壇大佬成龍，從跑龍套變成闖蕩荷里活的國際巨星，他憑與奧斯卡新科影后楊紫瓊搭檔的《警察故事III超級警察》以及《重案組》二度斬獲金馬影帝，更成為最年輕抱回奧斯卡終身成就獎的演員。可惜的是，在其他電影獎擁有輝煌戰果的他，卻從未獲香港金像獎影帝的肯定，10次被影帝寶座拒之門外，不免讓人感到可惜。

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最多入圍／劉青雲／17次

劉青雲擁有多部代表作，勇於挑戰不同戲路的他，練就一身深厚的演技功力，他在香港電影獎締造17次入圍影帝的駭人紀錄，另以《我要成名》與《奪命金》奪獎，後者更讓他在金馬獎上摘金，此次他將以《神探大戰》與去年的金馬影帝黃秋生一較高下。

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獲獎最多／梁朝偉／5次

光靠一雙眼睛就能演戲的梁朝偉，不管在香港金像獎或是金馬獎，都是獲獎最多的影帝，他與導演王家衛合作無間，以《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》等4部作品，外加《無間道》中情感精煉的表現，讓他5度贏得影帝；此外，他也在康城影展中摘下影帝，近日更榮獲威尼斯影展終身成就金獅獎，實力演技就連三大影展都對他致敬。

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