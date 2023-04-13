金像獎2023｜率先預測5大演技獎　鄭秀文呂爵安同樣遇一大暗湧

香港電影經歷了高低跌宕2022年，由年初因疫情封院連賀歲片都冇得上，到四月戲院重開後，多部港片累創票房佳績，而且叫好叫座，令入圍《第四十一屆香港電影金像獎》的電影，部部精彩每項都鬥得激烈。正式賽果將於本周日（16/4）公布，《香港01》率先為大家分析走勢，看看五大演技獎項，邊個係大熱，又有邊個會成為爆冷黑馬。



第41屆香港電影金像獎將於4月16日於香港文化中心舉行，為香港電影年度觸目盛事。（金像獎官方海報）

鄭秀文第七度挑戰影后，全城都為佢打氣。（《流水落花》劇照）

鄭秀文兩大勁敵

今年最多人關心是最佳女主角一獎，鄭秀文是否可憑《流水落花》圓夢？根據賽前走勢，Sammi已率先在電影評論學會同導演會獲獎，呼聲極高，相信作為第七度候選的Sammi，如無意外終可突破宿命。不過從候選名單中可見，都有兩大勁敵掀起暗湧，包括《正義迴廊》的蘇玉華以及《燈火闌珊》的張艾嘉。

張姐在金馬獎先拔頭籌，絕對具影響力。（《燈火闌珊》劇照）

蘇玉華於電影中飾演為麥沛東辯護的大狀。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

前者雖首次入圍，而且戲份不多，但角色在協助唐文奇（麥沛東 飾）脫罪上起關鍵作用，令觀眾印象難忘。至於張艾嘉，就是2001年度，鄭秀文憑《同居蜜友》、《瘦身男女》、《鍾無艷》，三部片入圍都輸畀張艾嘉《地久天長》，今次重遇，難免令人泛起一股暗湧。

《神探大戰》中，劉青雲帶領全片。（《神探大戰》劇照）

劉青雲都要圓夢？

男主角方面，大家本來睇好《正義迴廊》的麥沛東，飾演有智力問題的唐文奇精彩絕倫，不過到近期導演會將最佳男主角頒予《神探大戰》的劉青雲，而電影編劇家協會，亦將最佳電影角色獎，同樣頒予《神探大戰》劉青雲飾演的李俊。雖然《神探大戰》上畫時，評價兩極，但大家覺得青雲之前兩度奪得影帝之作，都不是出自最佳拍檔韋家輝手筆的角色，有點可惜，令坊間好想希望青雲與韋生的配搭，迎來一個金像獎作為印證。

許冠文年屆80 ，再獲提名演技獎項。（《風再起時》劇照）

許冠文終身成就獎後再戰男配角

去年，許冠文獲大會頒發終身成就獎，當時他在台上已笑言拎得這個「老人獎」代表退休，但其實仲好想再拎影帝。但同時許冠文又發現，早年已摘下終身成就獎的謝賢，去年都成為影帝大熱（結果當晚的確首奪影帝），斷想不到今年許冠文就憑《風再起時》候選最佳男配角，未知會否歷史重演？但他在《風再起時》的一段英語獨腳戲，便技驚四座，絕對有力壓群雄的感覺，看來男配一獎無懸念。

蝦頭都坦然自己由喜劇演員演正劇，還要是悲情角色，是會有加分位。（《正義迴廊》劇照）

蝦頭由喜轉悲有驚喜

最佳女配角方面，憑《正義迴廊》首度入圍的楊詩敏（蝦頭）呼聲最高，她接受《香港01》訪問時都提及，自己由喜劇演員演正劇，還要是悲情角色，是會有加分位。而且電影劇情上，一直用理性分析，直頭蝦頭在庭上爆喊成了感情用事的轉捩點，對觀眾而言是頗有趣。

Edan呂爵安更憑《闔家辣》及《過時過節》獨佔2個新演員提名，形成自己打自己局面。（《闔家辣》劇照）

呂爵安叫兩飛有危機

同一獎項叫兩飛好似幾威，實情是有分薄原源的危機，當年鄭秀文便身受其害。今年，呂爵安便憑《闔家辣》及《過時‧過節》同時候選最佳新演員，同樣有分薄的危機，而且該獎的最大勁敵並非來自隊友柳應廷的《阿媽有咗第二個》，而是《白日青春》年僅10歲的林諾（Sahal Zaman），他的演繹自然流暢，面對黃秋生更有種初生之犢不畏虎的感覺，相當精彩。