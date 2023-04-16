金像獎賽果即時更新｜南亞童星林諾最佳新演員 何爵天最佳新導演
撰文：陳穎思
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《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，《香港01》與大家即時更新賽果及現場情況！
19:54／何爵天憑《正義迴廊》最佳新導演
19:47／《白日青春》林諾奪「最佳新演員」
19:45／奧斯卡影后楊紫瓊頒發最佳新演員，1986她憑《皇家師姐》提名同一獎項
19:33／典禮正式開始，林家謙、Serrini任開場表演嘉賓，演譯《點指兵兵》、《林亞珍》及《跟佢做個Friend》等經典電影歌曲
金像獎2023 入圍完整名單?
金像獎2023今日舉行，今年共有33部電影入圍，入圍完整名單詳情請看。當中《給十九歲的我》入圍三項大獎，而英華女校經過審慎考慮後，決定...詳情請看。而今年金像獎2023紅地氈，多位女星噴血型包括有林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。