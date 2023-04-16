《給十九歲的我》奪最佳電影 聯合導演郭偉倫：上咗先算
撰文：陳穎思
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《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）圓滿結束，因陷多項爭議風波而中途停映的《給十九歲的我》，最終拿下最佳電影，引起網民熱議。
一早講明不會現身的導演張婉婷，由另一位聯合導演郭偉倫代為發表得獎感言，郭以「這部電影的靈魂」來形容張，而張的謝詞提到：「過去一段時間，由丈夫羅啟銳死亡的黑洞，到《給十九歲的我》面世，瞬間令我可以躲進一個種滿美麗植物的小花園，直至陷入風波」。
張引用已故坂本龍一名言「藝術千秋，人生朝露」，又形容製作《給十九歲的我》是「今生無悔」，要有面對自己、面對觀眾的勇氣，「人生有幾多個十年」，製作《給十九歲的我》長達十年以上，跟劇組成為莫逆之交。最後郭偉倫表示：「時代需要紀錄片，需要鏡頭記錄，唔好熄機，拍咗先算，上咗先算。」
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《給十九歲的我》有沒有任何獎項?
《給十九歲的我》校方拒交片，提名片段都只出相片。在現場，都只有聯合導演及部分參演英華女校學生，未有受訪。《給十九歲的我》今年有得到金像獎最佳電影，一文看清爭議時序。英華女學校在頒獎典禮後於校網發聲明，即睇。