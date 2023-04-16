金像獎｜《給十九歲的我》奪最佳電影　張婉婷隔空致謝：今生無悔

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）圓滿結束，因陷多項爭議風波而中途停映的《給十九歲的我》，最終拿下最佳電影，引起網民熱議。

另一位聯合導演郭偉倫代張婉婷發表得獎感言。（截圖）

一早講明不會現身的導演張婉婷，由另一位聯合導演郭偉倫代為發表得獎感言，郭以「這部電影的靈魂」來形容張，而張的謝詞提到：「過去一段時間，由丈夫羅啟銳死亡的黑洞，到《給十九歲的我》面世，瞬間令我可以躲進一個種滿美麗植物的小花園，直至陷入風波」。

宣布最佳電影時《給十九歲的我》劇組表現驚訝。（截圖）

張引用已故坂本龍一名言「藝術千秋，人生朝露」，又形容製作《給十九歲的我》是「今生無悔」，要有面對自己、面對觀眾的勇氣，「人生有幾多個十年」，製作《給十九歲的我》長達十年以上，跟劇組成為莫逆之交。最後郭偉倫表示：「時代需要紀錄片，需要鏡頭記錄，唔好熄機，拍咗先算，上咗先算。」