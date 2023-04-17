金像獎2023 | 許志安短訊賀太太奪影后　鄭秀文︰佢一路陪著我行

一年一度影壇盛事《第41屆香港電影金像獎》於昨晚（16日）圓滿結束，鄭秀文（Sammi）眾望所歸贏得影后寶座，更同時獲最佳原創電影歌曲獎，沿路獲得不少人祝賀，令她也大感開心。慶功宴上，Sammi換上一套紅色露背Jumpsuit，難掩喜悅之情。講起剛才在台上一時激動不知道說什麼是好，她表示：「其實我大概諗咗要多謝啲咩人，但永遠頒獎都唔肯定係咪自己攞獎，咁我覺得上到去順其自然。」



沿路有很多人恭賀Sammi。（梁碧玲攝）

今次是Sammi第7度入圍，第10次提名金像獎「最佳女主角」，今日終於如願以償，不過她直言，其實等的並非是「獎項」：「係等自己的進步，等緊自己演藝上面的蛻變，等人哋願意相信我唔只係一個喜劇演員，我覺得呢條路好難，尤其是以前演開咁多喜劇，而且大家好認同，已經有一個固定的框框覺得你係一個喜劇演員，要做正劇真係好唔容易，加上我歌手身份，其實好多固有睇法同埋形象放在我身上，所以今日攞到這個獎好得來不易。」

談及當下的心情，Sammi表示：「就是很感動，我覺得這麼多年一直都在台下帶著微笑給自己打氣，也讓支持我的人不要擔心，這次我反而想真正地表達自己的感受，所以就讓自己最真實的感受流露出來。」

Sammi稱攞完獎又歸於平靜，繼續向前行，努力做好每個工作。（梁碧玲攝）

同樣連奪兩獎的韋家輝在訪問時也替Sammi開心，指Sammi是她最喜歡的女演員，Sammi即刻說：「多謝！我覺得各花入各眼，每個人喜好唔同，咁可能韋生特別喜好我們的演出。（再合作？）同青雲拍，韋生寫劇本係神嚟㗎嘛，絕對有興趣，放馬過來！等緊！」

Sammi同劉青雲曾合作電影《我左眼見到鬼》，由杜琪峯、韋家輝執導。（梁碧玲攝）

雖然老公許志安並未到場見證太太攞獎，但Sammi透露：「頭先未得閒check電話，不過都已經好多message。佢有嘅，呢幾日譬如揀衫、在屋企練歌，佢都在側邊一路陪著我去行，開場之前都有send message去鼓勵我。」

Sammi不會旅行慶祝，稱好快要閉關準備演唱會。（梁碧玲攝）