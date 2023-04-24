12怪盜‧獨家｜MIRROR現身中環開工　Anson Lo腳傷扶牆行步步為營

姜濤昨晚現身中環為《12怪盜》開工。(梁碧玲攝）

Anson Lo（盧瀚霆）日前拍攝新戲《12怪盜》時不慎受傷，但他為免影響進度，翌日依然帶頂硬上為另一新戲《盜月者》開工，與Edan拍了一整個上午的追逐戲。直到花姐由台灣返港，與戲組協調後，Anson Lo終獲放行睇醫生，之後他在社交網發長文交代傷勢。

兩級樓梯對Anson Lo嚟講似乎都係一個好大嘅挑戰。（梁碧玲攝）

稍作休息之後，Anson Lo昨晚（23日）去到中環大館與11位MIRROR兄弟為《12怪盜》開工，約9時左右，換上黑色戲服嘅Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉）、Jer（柳應廷）、姜濤、Tiger（邱傲然）先由大館嘅側門步出上車。而Anson Lo步出門口時，只見他需要扶住門框，小心翼翼一級一級步出，而經理人花姐側在後面睇實，之後更輕扶Anson Lo步行到七人車，行動依然受腳傷影。

花姐手指受傷。(梁碧玲攝）

MIRROR齊人拍攝新戲，昨晚大館駐受了多名保安，門口亦架起鐵馬。而成員近靠荷里活道嘅警察總部大樓去到最後方嘅賽馬會藝方，亦安排七人車出入。約11時許，工作人員陸續將拍攝器材推到廣場空地，而保安亦以營業時間結束為由清場。 Anson Lo將在3時於IG限時動態發文表示「收工」，其後再上載貼滿膠布嘅飛毛腿照，並表示「getting better (hopefully...）」。

Jeremy （李駿傑） 同Frankie（陳瑞輝）約十時到場。（梁碧玲攝)