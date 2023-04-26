梅根新造型被指模仿凱特惹整容疑雲　過去曾多次抄襲大嫂穿搭造型

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室後，多次公開批評王室存在種族歧視，更漠視自己的精神健康導致萌生自殺念頭。自梅根嫁入王室後，無論衣著還是舉止都經常被外界拿來更表現優異的凱特作比較，她曾於紀錄片中大呻委屈。而日前一段片段中，梅根的最新造型卻被指抄襲凱特，更惹來整容疑雲！



凱特的造型大方得體，加上經常挑選貼地品牌，獲大批網民及傳媒盛讚。（Getty Images）

日前梅根為祝賀攝影師好友的TED演講而特別拍片支持，片中梅根以新造型亮相，除了染了棕色頭髮，更將長直髮燙直，身穿一向很少挑選的淡粉紅色連身裙。有眼利的網民發現梅根戴上了淺啡色隱形眼鏡，整個妝容與過往分別非常大，疑似抄襲凱特的造型。

梅根的新造型被指抄襲凱特，更惹來整容疑雲。（Twitter）

有網民認為梅根近月並沒有出席任何公開活動，有可能是接受了整容手術，皆因五官跟國王有著明顯對比。不過有支持梅根的粉絲就表示，只是化妝、燈光及角度的問題，而非裔女性將頭髮燙直是是平常事。

梅根已經不是首次被質疑模仿及抄襲凱特。（Getty Images）

梅根曾多次被拍得抄襲凱特的穿搭造型。（Getty Images）

其實梅根已經不是首次被質疑模仿及抄襲凱特，梅根嫁入王室後多次被拍得穿搭風格與凱特的風格很相似，無論挑選的顏色、剪裁都幾乎一模一樣，有外國媒體曾報導梅根所使用的頭髮護理產品都跟凱特一樣。不過有網民指梅根不是模仿凱特，而是模仿人氣極高的名媛Kim Kardashian、Jennifer Lopez等名人。

真係有咁多巧合？（Getty Images）

另外，據英國媒體報道，英王查理斯三世即將於5月6日舉行加冕典禮，作為兒子的哈里雖然會出席典禮，但就被已故戴安娜王妃的管家爆料，指哈里的座位被安排坐在其他王室成員的後面，與哥哥王儲威廉至少相隔10排。有王室專家分析，這個安排並不意外，因為哈里只是前來露面，而哈里會現身是因為父親英王查理斯希望他出席典禮。