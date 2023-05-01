人肉叉燒包｜李華月遭虐殺一幕極震撼　廿年前退出影圈曾憔悴現身

1993年上映的《八仙飯店之人肉叉燒飽》，稱得上是港產片史上最經典的三級片之一，飾演連環殺人犯的黃秋生憑此片首度奪得香港電影金像獎最佳男主角，登上事業高峰。

李華月在《八仙飯店之人肉叉燒飽》少有飾演良家婦女，最後遭黃秋生殘殺。（電影截圖）

除了黃秋生及李修賢等主角外，幾位配角亦相當出彩，當中包括三級片女星李華月，堪稱香港影圈的奇女子，出身富裕的她鍾情於裸露演出，自編自導自演四級程度的《血戀》系列，創港產片歷史，但之後便消失於香港觀眾眼前，直至十年前被媒體拍得現身中環，蒼老樣子震驚大批影迷。

呢一幕睇幾多次都好震撼。（電影截圖）

李華月於《人肉叉燒飽》飾演被黃秋生姦殺的八仙飯店女工，其中一幕黃秋生將一大紮筷子插進其下體，鮮血流滿一地，雖然畫面沒有直接示意，但僅呈然她雙腿及染血的筷子，已足夠嚇得觀眾叫出來，而李華月被殘殺時的猙獰表情亦相當震撼，令人留下深刻印象。

李華月曾推出裸體寫真，講明「四點盡露」。（網上圖片）

九十年代參演過十多部戲的李華月，絕大部份都是三級片，她本人亦十分樂意裸露演出。據悉，原名蔡忠麗的李華月，為前九巴總理蔡惠鴻的養女，都算千金小姐，但她一心要入娛樂圈當艷星，無底線演出為她賺到人氣，後來開拍以「打真軍」排帥的《血戀》更成為新聞人物。

脫離影圈的李華月，於1996年曾推出唱片《攪攪震》，大部份作品由她作曲及填詞。（影片截圖）

不過九十年代中拍畢《血戀II》後就消失於香港影圈，後來曾向媒體聲稱與另一半移居三藩市，而她於2001年主演過一部美國低成本電影《The Ghost》，往後就再無幕前演出。十年前有媒體在中環街頭野生捕獲李華月，當時57歲的她外貌明顯蒼老不少，但豪放本性未改，疑似沒有穿內衣出街。